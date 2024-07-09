Как приготовить маринованные кабачки за 10 минут — пошаговое приготовление

Маринованные кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Предлагаем вкусный рецепт маринованных кабачков с чесноком и перцем чили, быстрого приготовления. Идеальная закуска, которая готовится за считанные минуты.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

Читайте также:

Вам понадобится:

3 молодых кабачка;

1 ст. л. соли (без горки);

1 ст. л. сахара (без горки);

20 мл уксуса 9% (1,5 ст. л);

2 зубчика чеснока;

50 мл растительного масла (3,5 ст. л);

петрушка;

перец чили (по желанию).

Способ приготовления

Помойте и просушите кабачки. Нарежьте их на тонкие полоски. Посолите кабачки и оставьте на 15 минут, они должны пустить сок.

Нарезка кабачков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте маринад. Смешайте в миске растительное масло, сахар и уксус.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Измельчите перец чили, чеснок и петрушку, добавьте в маринад. Слейте лишний сок от кабачков.

Маринованные кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте к кабачкам маринад. Перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа.

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеален для худеющих.