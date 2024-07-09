Как приготовить маринованные кабачки за 10 минут — пошаговое приготовление

Маринованные кабачки за 10 минут — супер вкусная закуска
Предлагаем вкусный рецепт маринованных кабачков с чесноком и перцем чили, быстрого приготовления. Идеальная закуска, которая готовится за считанные минуты.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 3 молодых кабачка;
- 1 ст. л. соли (без горки);
- 1 ст. л. сахара (без горки);
- 20 мл уксуса 9% (1,5 ст. л);
- 2 зубчика чеснока;
- 50 мл растительного масла (3,5 ст. л);
- петрушка;
- перец чили (по желанию).
Способ приготовления
Помойте и просушите кабачки. Нарежьте их на тонкие полоски. Посолите кабачки и оставьте на 15 минут, они должны пустить сок.
Приготовьте маринад. Смешайте в миске растительное масло, сахар и уксус.
Измельчите перец чили, чеснок и петрушку, добавьте в маринад. Слейте лишний сок от кабачков.
Добавьте к кабачкам маринад. Перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа.
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