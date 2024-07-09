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Маринованные кабачки за 10 минут — супер вкусная закуска

9 июля 2024 06:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить маринованные кабачки за 10 минут — пошаговое приготовление
Маринованные кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Предлагаем вкусный рецепт маринованных кабачков с чесноком и перцем чили, быстрого приготовления. Идеальная закуска, которая готовится за считанные минуты. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 3 молодых кабачка;
  • 1 ст. л. соли (без горки);
  • 1 ст. л. сахара (без горки);
  • 20 мл уксуса 9%  (1,5 ст. л);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 50 мл растительного масла  (3,5 ст. л);
  • петрушка;
  • перец чили (по желанию). 

Способ приготовления

Помойте и просушите кабачки. Нарежьте их на тонкие полоски. Посолите кабачки и оставьте на 15 минут, они должны пустить сок.

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Нарезка кабачков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте маринад. Смешайте в миске растительное масло, сахар и уксус.

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Приготовление кабачков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Измельчите перец чили, чеснок и петрушку, добавьте в маринад. Слейте лишний сок от кабачков. 

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Маринованные кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте к кабачкам маринад. Перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа. 

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеален для худеющих.

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