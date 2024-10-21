Мариновані огірки на зиму від "тітки Галі" — покроковий рецепт заготовки

Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет хрустких і смачних огірків на зиму за популярним рецептом від "тітки Галі". Ця заготівля стане вашою улюбленою, адже огірки залишаються ідеальними навіть через кілька місяців.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вода 3 літри;

сіль 3 ст. л. (з гіркою);

цукор 18 ст. л.;

есенція 70% 1 ч. л. на літрову банку (або 4 ст. л. 9% оцту);

трави та спеції за смаком (кріп, хрін, вишневе листя тощо);

огірки 25 кг (вихід: 12 трилітрових і 4 літрові банки).

Спосіб приготування

Огірки, перець, часник, кріп (парасольки), листя хріну та вишні добре вимити. Перець і часник порізати. Банки ретельно промити содою. Стерилізувати не обов’язково, достатньо просто добре вимити.

Огірки та спеції.

Фото: gospodynka.com.ua

На дно кожної банки викласти порізаний часник та перець. Розкласти огірки в банки. Залити огірки окропом, накрити банки кришками і залишити до повного охолодження.

Огірки в банках.

Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджену воду злити в каструлю, додати сіль, цукор і трави (листя вишні, хрону, кріп). Після того як маринад закипить, трави вийняти і викинути, а розсолом залити банки.

Огірки на зиму.

Фото: gospodynka.com.ua

У кожну банку додати есенцію або оцет. Залити огірки киплячим маринадом. Накрити банки кришками і щільно закрутити. Поставити під ковдру до повного охолодження. Таким чином, огірки зберігаються в маринаді, який надає їм чудового смаку та аромату.

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