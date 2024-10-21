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Мариновані огірки на зиму за популярним рецептом від "тітки Галі"

21 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Мариновані огірки на зиму від "тітки Галі" — покроковий рецепт заготовки
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Секрет хрустких і смачних огірків на зиму за популярним рецептом від "тітки Галі". Ця заготівля стане вашою улюбленою, адже огірки залишаються ідеальними навіть через кілька місяців. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • вода 3 літри;
  • сіль 3 ст. л. (з гіркою);
  • цукор 18 ст. л.;
  • есенція 70% 1 ч. л. на літрову банку (або 4 ст. л. 9% оцту);
  • трави та спеції за смаком (кріп, хрін, вишневе листя тощо);
  • огірки 25 кг (вихід: 12 трилітрових і 4 літрові банки).

Спосіб приготування

Огірки, перець, часник, кріп (парасольки), листя хріну та вишні добре вимити. Перець і часник порізати. Банки ретельно промити содою. Стерилізувати не обов’язково, достатньо просто добре вимити.

мариновані огірки на зиму за популярним рецептом
Огірки та спеції. 
Фото: gospodynka.com.ua

На дно кожної банки викласти порізаний часник та перець. Розкласти огірки в банки. Залити огірки окропом, накрити банки кришками і залишити до повного охолодження.

огірки на зиму за популярним рецептом
Огірки в банках. 
Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджену воду злити в каструлю, додати сіль, цукор і трави (листя вишні, хрону, кріп). Після того як маринад закипить, трави вийняти і викинути, а розсолом залити банки.

мариновані огірки на зиму за простим рецептом
Огірки на зиму. 
Фото: gospodynka.com.ua

У кожну банку додати есенцію або оцет. Залити огірки киплячим маринадом. Накрити банки кришками і щільно закрутити. Поставити під ковдру до повного охолодження. Таким чином, огірки зберігаються в маринаді, який надає їм чудового смаку та аромату.

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