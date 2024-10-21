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Маринованные огурцы на зиму по популярному рецепту от "тети Гали"

21 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринованные огурцы на зиму от "тети Гали" – пошаговый рецепт заготовки
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Секрет хрустящих и вкусных огурцов на зиму по популярному рецепту от "тети Гали". Эта заготовка станет вашей любимой, ведь огурцы остаются идеальными даже спустя несколько месяцев.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • вода 3 литра;
  • соль 3 ст. л. (с горкой);
  • сахар 18 ч. л.;
  • эссенция 70% 1 ч. л. на литровую банку (или 4 ст. л. 9% уксуса);
  • травы и специи по вкусу (укроп, хрен, вишневые листья и другие);
  • огурцы 25 кг (выход: 12 трехлитровых и 4 литровых банки).

Способ приготовления

Огурцы, перец, чеснок, укроп (зонтики), листья хрена и вишни хорошо помыть. Перец и чеснок порезать. Банки тщательно промыть содой. Стерилизовать не обязательно, достаточно просто хорошо вымыть.

маринованные огурцы на зиму по популярному рецепту
Огурцы и специи.
Фото: gospodynka.com.ua

На дно каждой банки выложить порезанный чеснок и перец. Разложить огурцы в банки. Залить огурцы крутым кипятком, накрыть банки крышками и оставить до полного охлаждения.

огурцы на зиму по популярному рецепту
Огурцы в банках.
Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденную воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и травы (листья вишни, хрена, укроп). После того как маринад закипит, травы вынуть и выбросить, а рассолом залить банки.

маринованные огурцы на зиму по простому рецепту
Огурцы на зиму.
Фото: gospodynka.com.ua

В каждую банку добавить эссенцию или уксус. Залить огурцы кипящим маринадом. Накрыть банки крышками и плотно закрутить. Поставить под одеяло до полного охлаждения. Таким образом, огурцы хранятся в маринаде, который придает им отличный вкус и аромат.

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