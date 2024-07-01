Як приготувати мариновані огірки по-фінськи на зиму — покроковий рецепт YouTube блогера Любані

Мариновані огірки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Огірки за цим рецептом виходять смачними, хрусткими, а головне — без стерилізації та заливання окропом. Мариновані огірки по-фінськи на зиму — це просто, швидко та смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться:

огірки — 3,5-4 кг.

Для маринаду:

вода — 3 л;

цукор — 400 г;

сіль — 6 ст. л. (120 г);

оцет 9% — 350 мл;

зерна гірчиці — 1 ст. л.;

лавровий лист — 4-6 шт.;

перець запашний (горошок) — 20 шт.;

перець чорний (горошок).

Спосіб приготування

У каструлю з водою відправити 120 г солі, 400 г цукру та 350 мл оцту. Також додати перець горошком, лавровий лист та зерна гірчиці. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.

Нарізаний огірки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

У цей маринад відправляємо огірки. Нарізати їх потрібно "бочонками", як на фото. Огірки варити доти, доки вони не змінять колір, з моменту закипання 3 хвилини.

Банка та кришки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Тим часом простерилізувати банки та кришки.

Приготування огірків. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Банки наповнюємо огірками та заливаємо маринадом під верх, закриваємо кришками, перевертаємо і залишаємо до охолодження.

Приготування огірків. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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