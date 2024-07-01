Як приготувати мариновані огірки по-фінськи на зиму — покроковий рецепт YouTube блогера Любані

Мариновані огірки по-фінськи на зиму — без стерилізації та заливання окропом
Огірки за цим рецептом виходять смачними, хрусткими, а головне — без стерилізації та заливання окропом. Мариновані огірки по-фінськи на зиму — це просто, швидко та смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.
Вам знадобиться:
- огірки — 3,5-4 кг.
Для маринаду:
- вода — 3 л;
- цукор — 400 г;
- сіль — 6 ст. л. (120 г);
- оцет 9% — 350 мл;
- зерна гірчиці — 1 ст. л.;
- лавровий лист — 4-6 шт.;
- перець запашний (горошок) — 20 шт.;
- перець чорний (горошок).
Спосіб приготування
У каструлю з водою відправити 120 г солі, 400 г цукру та 350 мл оцту. Також додати перець горошком, лавровий лист та зерна гірчиці. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
У цей маринад відправляємо огірки. Нарізати їх потрібно "бочонками", як на фото. Огірки варити доти, доки вони не змінять колір, з моменту закипання 3 хвилини.
Тим часом простерилізувати банки та кришки.
Банки наповнюємо огірками та заливаємо маринадом під верх, закриваємо кришками, перевертаємо і залишаємо до охолодження.
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