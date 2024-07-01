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Мариновані огірки по-фінськи на зиму — без стерилізації та заливання окропом

1 липня 2024 20:45
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Олена Попова
Редактор
Як приготувати мариновані огірки по-фінськи на зиму — покроковий рецепт YouTube блогера Любані
Мариновані огірки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Огірки за цим рецептом виходять смачними, хрусткими, а головне — без стерилізації та заливання окропом. Мариновані огірки по-фінськи на зиму — це просто, швидко та смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 3,5-4 кг.

Для маринаду:

  • вода — 3 л;
  • цукор — 400 г;
  • сіль — 6 ст. л. (120 г);
  • оцет 9% — 350 мл;
  • зерна гірчиці — 1 ст. л.;
  • лавровий лист — 4-6 шт.;
  • перець запашний (горошок) — 20 шт.;
  • перець чорний (горошок).

Спосіб приготування

У каструлю з водою відправити 120 г солі, 400 г цукру та 350 мл оцту. Також додати перець горошком, лавровий лист та зерна гірчиці. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.

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Нарізаний огірки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

У цей маринад відправляємо огірки. Нарізати їх потрібно "бочонками", як на фото. Огірки варити доти, доки вони не змінять колір, з моменту закипання 3 хвилини.

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Банка та кришки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Тим часом простерилізувати банки та кришки.

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Приготування огірків. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Банки наповнюємо огірками та заливаємо маринадом під верх, закриваємо кришками, перевертаємо і залишаємо до охолодження.

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Приготування огірків. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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