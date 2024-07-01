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Маринованные огурцы по-фински на зиму — без стерилизации и заливания кипятком

1 июля 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить маринованные огурцы по-фински на зиму — пошаговый рецепт YouTube блогера Любани.
Маринованные огурцы. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Огурцы по этому рецепту получаются вкусными, хрустящими, а главное — без стерилизации и заливания кипятком. Маринованные огурцы по-фински на зиму — это просто, быстро и вкусно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани

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Вам понадобится: 

  • огурцы — 3,5-4 кг. 

Для маринаду: 

  • вода — 3 л;
  • сахар — 400 г;
  • соль — 6 ст. л. (120 г);
  • уксус 9% — 350 мл;
  • зерна горчицы — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 4-6 шт.;
  • перец душистый  (горошек) — 20 шт.;
  • перец черный (горошек). 

Способ приготовления 

В кастрюлю с водой отправить 120 г соли, 400 г сахара и 350 мл уксуса. Также добавить перец горошком, лавровый лист и зерна горчицы. Ставим на огонь и доводим до кипения. 

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Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

В этот маринад отправляем огурцы. Нарезать их необходимо "бочонками", как на фото. Огурцы варить до того момента, пока они не поменяют цвет, с момента закипания 3 минуты.  

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Банка и крышки. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Тем временем простерилизовать банки и крышки. 

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Приготовление огурцов. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Банки наполняем огурцами и заливаем маринадом под самый верх, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем до полного охлаждения. 

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Приготовление огурцов. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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