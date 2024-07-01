Как приготовить маринованные огурцы по-фински на зиму — пошаговый рецепт YouTube блогера Любани.

Маринованные огурцы по-фински на зиму — без стерилизации и заливания кипятком
Огурцы по этому рецепту получаются вкусными, хрустящими, а главное — без стерилизации и заливания кипятком. Маринованные огурцы по-фински на зиму — это просто, быстро и вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.
Вам понадобится:
- огурцы — 3,5-4 кг.
Для маринаду:
- вода — 3 л;
- сахар — 400 г;
- соль — 6 ст. л. (120 г);
- уксус 9% — 350 мл;
- зерна горчицы — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 4-6 шт.;
- перец душистый (горошек) — 20 шт.;
- перец черный (горошек).
Способ приготовления
В кастрюлю с водой отправить 120 г соли, 400 г сахара и 350 мл уксуса. Также добавить перец горошком, лавровый лист и зерна горчицы. Ставим на огонь и доводим до кипения.
В этот маринад отправляем огурцы. Нарезать их необходимо "бочонками", как на фото. Огурцы варить до того момента, пока они не поменяют цвет, с момента закипания 3 минуты.
Тем временем простерилизовать банки и крышки.
Банки наполняем огурцами и заливаем маринадом под самый верх, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.
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