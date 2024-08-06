Мариновані огірки в кетчупі чили на зиму — покроковий рецепт

Мариновані огірки в кетчупі чилі на зиму — гостро та пікантно
Пропонуємо скуштувати фірмову заготівлю з огірків з кетчупом чилі. Це оригінальний рецепт, перевірений багатьма господарками. У такому маринаді огірки виходять хрусткими та пікантними, з насиченим кисло-солодким смаком.
Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!!!.
Вам знадобиться:
- огірки;
- листя хрону;
- квітка кропу;
- 1 зубчик часнику;
- 4-5 шт чорного перцю горошком;
- гвоздика (за бажанням).
Для маринаду на 5 літрових банок:
- 7 ст. води (1л 750 мл);
- 2 ст.л солі (не йодованої);
- 1 ст. оцту 9% (250 мл);
- 1 ст. цукру (об'ємом 200 мл);
- 6-8 ст.л кетчупу Торчин "Чилі".
Спосіб приготування
Спочатку потрібно промити огірки та замочити у воді на 2-3 години. Краї огірків потрібно обрізати.
Для маринаду, якого вистачить на 5 літрових банок, потрібно 7 склянок з водою довести до кипіння, додати склянку оцту 9%, одну склянку цукру, 2 столові ложки солі, 6-8 ложок кетчупу чилі. Довести до кипіння.
На дно стерилізованої банки кладемо 6-7 горошин перцю, 1-2 зубчики часнику, листя хрону та гвоздики. Наповнити банки огірками, залити маринадом.
Банки слід простерилізувати протягом 10 хвилин.
Закрити кришками, перевернути та залишити для повного охолодження.
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