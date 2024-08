Мариновані огірки в кетчупі чили на зиму — покроковий рецепт

Мариновані огірки в кетчуп. Фото: YouTube @icandoit411

Пропонуємо скуштувати фірмову заготівлю з огірків з кетчупом чилі. Це оригінальний рецепт, перевірений багатьма господарками. У такому маринаді огірки виходять хрусткими та пікантними, з насиченим кисло-солодким смаком.

Вам знадобиться:

огірки;

листя хрону;

квітка кропу;

1 зубчик часнику;

4-5 шт чорного перцю горошком;

гвоздика (за бажанням).

Для маринаду на 5 літрових банок:

7 ст. води (1л 750 мл);

2 ст.л солі (не йодованої);

1 ст. оцту 9% (250 мл);

1 ст. цукру (об'ємом 200 мл);

6-8 ст.л кетчупу Торчин "Чилі".

Спосіб приготування

Спочатку потрібно промити огірки та замочити у воді на 2-3 години. Краї огірків потрібно обрізати.

Для маринаду, якого вистачить на 5 літрових банок, потрібно 7 склянок з водою довести до кипіння, додати склянку оцту 9%, одну склянку цукру, 2 столові ложки солі, 6-8 ложок кетчупу чилі. Довести до кипіння.

На дно стерилізованої банки кладемо 6-7 горошин перцю, 1-2 зубчики часнику, листя хрону та гвоздики. Наповнити банки огірками, залити маринадом.

Банки слід простерилізувати протягом 10 хвилин.

Закрити кришками, перевернути та залишити для повного охолодження.

