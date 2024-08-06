Маринованные огурцы в кетчупе чили на зиму — пошаговый рецепт

Маринованные огурцы в кетчупе чили на зиму — остро и пикантно
Предлагаем попробовать фирменную заготовку из огурцов с кетчупом чили. Это оригинальный рецепт, проверенный многими хозяйками. В таком маринаде огурцы получаются хрустящими и пикантными, с насыщенным кисло-сладким вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!.
Вам понадобится:
- огурцы;
- листья хрена;
- цветок укропа;
- 1 зубчик чеснока;
- 4-5 шт черного перца горошком;
- гвоздика (по желанию).
Для маринада на 5 литровых банок:
- 7 ст. воды (1л 750 мл);
- 2 ст.л соли (не йодированной);
- 1 ст. уксуса 9% (250 мл);
- 1 ст. сахара (объемом 200 мл);
- 6-8 ст.л кетчупа Торчин "Чили".
Способ приготовления
Сначала нужно промыть огурцы и заомчить в воде на 2-3 часа. Края огурцов нужно обрезать.
Для маринада, которого хватит на 5 литровых банок, нужно 7 стаканов с водой довести до кипения, добавить стакан уксуса 9%, один стакан сахара, 2 столовые ложки соли, 6-8 ложек кетчупа чили. Довести до кипения.
На дно стерилизованной банки кладем 6-7 горошин перца, 1-2 зубчика чеснока, листьев хрена и гвоздики. Наполнить банки огурцами, залить маринадом.
Банки нужно простерилизовать в течение 10 минут.
Закрыть крышками, перевернуть и оставить для полного охлаждения.
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