Маринованные огурцы в кетчупе чили на зиму — пошаговый рецепт

Маринованные огурцы в кетчупе. Фото: YouTube @icandoit411

Предлагаем попробовать фирменную заготовку из огурцов с кетчупом чили. Это оригинальный рецепт, проверенный многими хозяйками. В таком маринаде огурцы получаются хрустящими и пикантными, с насыщенным кисло-сладким вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!.

Читайте также:

Вам понадобится:

огурцы;

листья хрена;

цветок укропа;

1 зубчик чеснока;

4-5 шт черного перца горошком;

гвоздика (по желанию).

Для маринада на 5 литровых банок:

7 ст. воды (1л 750 мл);

2 ст.л соли (не йодированной);

1 ст. уксуса 9% (250 мл);

1 ст. сахара (объемом 200 мл);

6-8 ст.л кетчупа Торчин "Чили".

Способ приготовления

Сначала нужно промыть огурцы и заомчить в воде на 2-3 часа. Края огурцов нужно обрезать.

Огурцы в тарелке. Фото: YouTube @icandoit411

Для маринада, которого хватит на 5 литровых банок, нужно 7 стаканов с водой довести до кипения, добавить стакан уксуса 9%, один стакан сахара, 2 столовые ложки соли, 6-8 ложек кетчупа чили. Довести до кипения.

Чеснок и специи в банках. Фото: YouTube @icandoit411

На дно стерилизованной банки кладем 6-7 горошин перца, 1-2 зубчика чеснока, листьев хрена и гвоздики. Наполнить банки огурцами, залить маринадом.

Томатный маринад. Фото: YouTube @icandoit411

Банки нужно простерилизовать в течение 10 минут.

Маринад и огурцы. Фото: YouTube @icandoit411

Закрыть крышками, перевернуть и оставить для полного охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @icandoit411

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.

Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.