Як приготувати мариновані огірки з кетчупом на зиму — покроковий рецепт

Мариновані огірки з кетчупом на зиму від закарпатської господині — тверді, хрусткі та дуже смачні
Пропонуємо приготувати ці смачні мариновані огірки з кетчупом. Смачна заготівля, такі огірки будуть доречними як закуска чи доповнення до будь-яких страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.
Вам знадобиться:
- огірки.
Для маринаду:
- вода 1 л;
- оцет 9% 200 мл;
- цукор 175 г;
- сіль 2 ст ложки;
- кетчуп чілі Торчин (270 г) 1 шт.
Спеції:
- листя хрону;
- листя петрушки;
- шапочки кропу;
- часник;
- лавровий лист;
- чорний перець горошком.
Спосіб приготування
На дно кожної банки покласти часник, листя хрону, листя петрушки, лавровий лист і чорний перець горошком.
Огірки помити, залишити в холодній воді на кілька годин. Відрізати кінчики огірків. Щільно викласти огірки в банки.
Тепер приготуємо маринад. На один літр води нам знадобиться 175 г цукру, 2 ст.л. солі, 1 пачка кетчупу чілі. Доводимо до кипіння. В кінці додаємо 200 мл 9% оцту.
Гарячий маринад заливаємо в банки з огірками.
Банки з огірками потрібно накрити кришками та простирилізувати. Банки 1,5 л потрібно стирилізувати протягом 5 хвилин. Потім закриваємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.
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