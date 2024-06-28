Як приготувати мариновані огірки з кетчупом на зиму — покроковий рецепт

Мариновані огірки. Фото: YouTube @olga_salkay

Пропонуємо приготувати ці смачні мариновані огірки з кетчупом. Смачна заготівля, такі огірки будуть доречними як закуска чи доповнення до будь-яких страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.

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Вам знадобиться:

огірки.

Для маринаду:

вода 1 л;

оцет 9% 200 мл;

цукор 175 г;

сіль 2 ст ложки;

кетчуп чілі Торчин (270 г) 1 шт.

Спеції:

листя хрону;

листя петрушки;

шапочки кропу;

часник;

лавровий лист;

чорний перець горошком.

Спосіб приготування

На дно кожної банки покласти часник, листя хрону, листя петрушки, лавровий лист і чорний перець горошком.

Огірки в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Огірки помити, залишити в холодній воді на кілька годин. Відрізати кінчики огірків. Щільно викласти огірки в банки.

Огірки в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Тепер приготуємо маринад. На один літр води нам знадобиться 175 г цукру, 2 ст.л. солі, 1 пачка кетчупу чілі. Доводимо до кипіння. В кінці додаємо 200 мл 9% оцту.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @olga_salkay

Гарячий маринад заливаємо в банки з огірками.

Огірки в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Банки з огірками потрібно накрити кришками та простирилізувати. Банки 1,5 л потрібно стирилізувати протягом 5 хвилин. Потім закриваємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.

Огірки в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

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