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Мариновані огірки з кетчупом на зиму від закарпатської господині — тверді, хрусткі та дуже смачні

28 червня 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як приготувати мариновані огірки з кетчупом на зиму — покроковий рецепт
Мариновані огірки. Фото: YouTube @olga_salkay
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо приготувати ці смачні мариновані огірки з кетчупом. Смачна заготівля, такі огірки будуть доречними як закуска чи доповнення до будь-яких страв. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня

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Вам знадобиться: 

  • огірки. 

Для маринаду: 

  • вода 1 л;
  • оцет 9% 200 мл;
  • цукор 175 г;
  • сіль 2 ст ложки;
  • кетчуп чілі Торчин (270 г) 1 шт. 

Спеції: 

  • листя хрону;
  • листя петрушки;
  • шапочки кропу;
  • часник;
  • лавровий лист;
  • чорний перець горошком. 

Спосіб приготування 

На дно кожної банки покласти часник, листя хрону, листя петрушки, лавровий лист і чорний перець горошком. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Огірки помити, залишити в холодній воді на кілька годин. Відрізати кінчики огірків. Щільно викласти огірки в банки. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Тепер приготуємо маринад. На один літр води нам знадобиться 175 г цукру, 2 ст.л. солі, 1 пачка кетчупу чілі. Доводимо до кипіння. В кінці додаємо 200 мл 9% оцту.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @olga_salkay

Гарячий маринад заливаємо в банки з огірками. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Банки з огірками потрібно накрити кришками та простирилізувати. Банки 1,5 л потрібно стирилізувати протягом 5 хвилин. Потім закриваємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

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консервація
огірки
мариновані огірки
заготівля на зиму

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