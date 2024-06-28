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Маринованные огурцы с кетчупом на зиму от закарпатской хозяйки — твердые, хрустящие и вкуснейшие

28 июня 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить маринованные огурцы с кетчупом на зиму – пошаговый рецепт
Маринованные огурцы. Фото: YouTube @olga_salkay
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Предлагаем приготовить эти вкусные маринованные огурцы с кетчупом. Вкусная заготовка, такие огурцы подходят как закуска или дополнение к любым блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • огурцы.

Для маринада:

  • вода 1л;
  • уксус 9% 200 мл;
  • сахар 175 г;
  • соль 2 ст. ложки;
  • кетчуп чили Торчин (270 г) 1 шт.

Специи:

  • листья хрена;
  • листья петрушки;
  • шапочки укропа;
  • чеснок;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошком.

Способ приготовления

На дно каждой банки положить чеснок, листья хрена, листья петрушки, лавровый лист и черный перец горошком.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

Огурцы помыть, оставить в прохладной воде на несколько часов. Отрезать кончики огурцов. Плотно выложить огурцы в банки.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

Теперь приготовим маринад. На 1 литр воды нам понадобится 175 г сахара, 2 ст.л. соли, 1 пачка кетчупа чили. Доводим до кипения. В конце добавляем 200 мл 9% уксуса.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @olga_salkay

Горячий маринад заливаем банки с огурцами.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

Банки с огурцами следует накрыть крышками и простерилизовать. Банки 1,5 л нужно стерилизовать в течение 5 минут. Затем закрываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

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