Как приготовить маринованные огурцы с кетчупом на зиму – пошаговый рецепт

Маринованные огурцы с кетчупом на зиму от закарпатской хозяйки — твердые, хрустящие и вкуснейшие
Предлагаем приготовить эти вкусные маринованные огурцы с кетчупом. Вкусная заготовка, такие огурцы подходят как закуска или дополнение к любым блюдам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.
Вам понадобится:
- огурцы.
Для маринада:
- вода 1л;
- уксус 9% 200 мл;
- сахар 175 г;
- соль 2 ст. ложки;
- кетчуп чили Торчин (270 г) 1 шт.
Специи:
- листья хрена;
- листья петрушки;
- шапочки укропа;
- чеснок;
- лавровый лист;
- черный перец горошком.
Способ приготовления
На дно каждой банки положить чеснок, листья хрена, листья петрушки, лавровый лист и черный перец горошком.
Огурцы помыть, оставить в прохладной воде на несколько часов. Отрезать кончики огурцов. Плотно выложить огурцы в банки.
Теперь приготовим маринад. На 1 литр воды нам понадобится 175 г сахара, 2 ст.л. соли, 1 пачка кетчупа чили. Доводим до кипения. В конце добавляем 200 мл 9% уксуса.
Горячий маринад заливаем банки с огурцами.
Банки с огурцами следует накрыть крышками и простерилизовать. Банки 1,5 л нужно стерилизовать в течение 5 минут. Затем закрываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.
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