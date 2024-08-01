Мариновані овочі "по-французьки" на зиму — покроковий рецепт приготування

Мариновані овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт неймовірно смачної заготовки з кабачків, перцю та огірків на зиму Готується все дуже просто, але страва виходить дуже смачною. Відмінне доповення на кожен стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (7 банок по 0,5 л):

огірки — 1 кг;

кабачки — 1 кг;

перець — 2 шт.;

зелень;

часник — 1 головка;

гіркий перець;

цибуля — 1 шт.

Для маринаду (на 1 л води):

оцет — 250 мл;

цукор — 200 г;

гірчиця французька — 150 г;

гірчиця медова — 1 ст. л;

сіль — 1 ст. л. з гіркою.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати кабачки, огірки та солодкий перець. Рекомендуємо всі овочі нарізати фігурним ножем.

Жовті кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також необхідно нарізати цибулю півкільцями та гострий перець кільцями.

Перець і цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Складаємо овочі в банку, чергуючи між собою.

Овочі у банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер приготуємо розсіл, для цього необхідно довести воду до кипіння, додати цукор 200 г, французьку гірчицю 150 г, медову гірчицю 1 ст. л., сіль 1 ст. л. з гіркою та оцет 250 м. Довести до закипання й готово.

Маринад для овочів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гарячим маринадом заливаємо банки з овочами. Ставимо для стерилізації. З моменту закипання стерилізувати 10 хвилин. Якщо у вас 1 л банки, тоді стерилізувати потрібно 10-12 хвилин. Потім закрити кришками та залишити до повного охолодження.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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