Мариновані овочі "по-французьки" на зиму — покроковий рецепт приготування

Мариновані овочі "по-французьки" за рецептом мами — заготівля на зиму
Рецепт неймовірно смачної заготовки з кабачків, перцю та огірків на зиму Готується все дуже просто, але страва виходить дуже смачною. Відмінне доповення на кожен стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (7 банок по 0,5 л):
- огірки — 1 кг;
- кабачки — 1 кг;
- перець — 2 шт.;
- зелень;
- часник — 1 головка;
- гіркий перець;
- цибуля — 1 шт.
Для маринаду (на 1 л води):
- оцет — 250 мл;
- цукор — 200 г;
- гірчиця французька — 150 г;
- гірчиця медова — 1 ст. л;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати кабачки, огірки та солодкий перець. Рекомендуємо всі овочі нарізати фігурним ножем.
Також необхідно нарізати цибулю півкільцями та гострий перець кільцями.
Складаємо овочі в банку, чергуючи між собою.
Тепер приготуємо розсіл, для цього необхідно довести воду до кипіння, додати цукор 200 г, французьку гірчицю 150 г, медову гірчицю 1 ст. л., сіль 1 ст. л. з гіркою та оцет 250 м. Довести до закипання й готово.
Гарячим маринадом заливаємо банки з овочами. Ставимо для стерилізації. З моменту закипання стерилізувати 10 хвилин. Якщо у вас 1 л банки, тоді стерилізувати потрібно 10-12 хвилин. Потім закрити кришками та залишити до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак як аджика — усі чоловіки оцінять.
Ще рекомендуємо ознайомитись з рецептом кабачків по-корейськи на зиму — закуска стане улюбленою в родині.
Читайте Новини.LIVE!