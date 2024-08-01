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Мариновані овочі "по-французьки" за рецептом мами — заготівля на зиму

1 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Мариновані овочі "по-французьки" на зиму — покроковий рецепт приготування
Мариновані овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рецепт неймовірно смачної заготовки з кабачків, перцю та огірків на зиму  Готується все дуже просто, але страва виходить дуже смачною. Відмінне доповення на кожен стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (7 банок по 0,5 л):

  • огірки — 1 кг;
  • кабачки — 1 кг;
  • перець — 2 шт.;
  • зелень;
  • часник — 1 головка;
  • гіркий перець;
  • цибуля — 1 шт.

Для маринаду (на 1 л води):

  • оцет — 250 мл;
  • цукор — 200 г;
  • гірчиця французька — 150 г;
  • гірчиця медова — 1 ст. л;
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати кабачки, огірки та солодкий перець. Рекомендуємо всі овочі нарізати фігурним ножем.

заготівля на зиму з овочів
Жовті кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також необхідно нарізати цибулю півкільцями та гострий перець кільцями.

рецепт заготівлі на зиму з овочів
Перець і цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Складаємо овочі в банку, чергуючи між собою.

смачна заготівля на зиму з овочів
Овочі у банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер приготуємо розсіл, для цього необхідно довести воду до кипіння, додати цукор 200 г, французьку гірчицю 150 г, медову гірчицю 1 ст. л., сіль 1 ст. л. з гіркою та оцет 250 м. Довести до закипання й готово.

проста заготівля на зиму з овочів
Маринад для овочів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гарячим маринадом заливаємо банки з овочами. Ставимо для стерилізації. З моменту закипання стерилізувати 10 хвилин. Якщо у вас 1 л банки, тоді стерилізувати потрібно 10-12 хвилин. Потім закрити кришками та залишити до повного охолодження.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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Ще рекомендуємо ознайомитись з рецептом кабачків по-корейськи на зиму — закуска стане улюбленою в родині.

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