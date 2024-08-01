Маринованные овощи "по-французски" на зиму — пошаговый рецепт приготовления

Маринованные овощи "по-французски" по рецепту мамы — заготовка на зиму
Рецепт невероятно вкусной заготовки из кабачков, перца и огурцов на зиму. Готовится все очень просто, но блюдо получается очень вкусным. Отличное дополнение на каждый стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (7 банок по 0,5 л):
- огурцы — 1 кг;
- кабачки — 1 кг;
- перец — 2 шт.;
- зелень;
- чеснок — 1 головка;
- горький перец;
- лук — 1 шт.
Для маринада (на 1 л воды):
- уксус — 250 мл;
- сахар — 200 г;
- горчица французская — 150 г;
- горчица медовая — 1 ст. л.;
- соль — 1 ст. л. с горкой.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать кабачки, огурцы и сладкий перец. Рекомендуем все овощи нарезать при помощи фигурного ножа.
Также необходимо нарезать лук полукольцами и острый перец кольцами.
Складываем овощи в банку, чередуя между собой.
Теперь приготовим рассол, для этого необходимо довести воду до кипения, добавить сахар 200 г, горчицу французскую 150 г, горчицу медовую 1 ст. л., соль 1 ст. л. с горкой и уксус 250 м. Довести до закипания и готово.
Горячим маринадом заливаем банки с овощами. Ставим для стерилизации. С момента закипания стерилизовать 10 минут. Если у вас 1 л банки, тогда стерилизовать необходимо 10-12 минут. Затем закрыть крышками и оставить до полного охлаждения.
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