Маринованные овощи "по-французски" на зиму — пошаговый рецепт приготовления

Маринованные овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт невероятно вкусной заготовки из кабачков, перца и огурцов на зиму. Готовится все очень просто, но блюдо получается очень вкусным. Отличное дополнение на каждый стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (7 банок по 0,5 л):

огурцы — 1 кг;

кабачки — 1 кг;

перец — 2 шт.;

зелень;

чеснок — 1 головка;

горький перец;

лук — 1 шт.

Для маринада (на 1 л воды):

уксус — 250 мл;

сахар — 200 г;

горчица французская — 150 г;

горчица медовая — 1 ст. л.;

соль — 1 ст. л. с горкой.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать кабачки, огурцы и сладкий перец. Рекомендуем все овощи нарезать при помощи фигурного ножа.

Желтые кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также необходимо нарезать лук полукольцами и острый перец кольцами.

Перец и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Складываем овощи в банку, чередуя между собой.

Овощи в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь приготовим рассол, для этого необходимо довести воду до кипения, добавить сахар 200 г, горчицу французскую 150 г, горчицу медовую 1 ст. л., соль 1 ст. л. с горкой и уксус 250 м. Довести до закипания и готово.

Маринад для овощей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Горячим маринадом заливаем банки с овощами. Ставим для стерилизации. С момента закипания стерилизовать 10 минут. Если у вас 1 л банки, тогда стерилизовать необходимо 10-12 минут. Затем закрыть крышками и оставить до полного охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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