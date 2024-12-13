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Мариновані печериці за 30 хвилин — ідеальні на святковий стіл

13 грудня 2024 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Мариновані печериці за 30 хвилин — смачний рецепт для святкового столу.
Мариновані печериці. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ідеальний варіант для святкового столу — мариновані печериці, які можна приготувати за 30 хвилин. Цей рецепт стане чудовим доповненням до будь-якої страви і сподобається всім гостям.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • гриби – 0,5 кг.,
  • болгарський перець – 1 шт.,
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.,
  • петрушка – кілька гілочок,
  • 3 зубчики часнику,
  • олія – пара столових ложок,
  • оцет 9% – 30 мл.,
  • сіль 3 ст.л.;
  • цукор 1 ч.л.;
  • вода 1 л.

Спосіб приготування

Не промивати гриби, щоб уникнути вбирання води. Замість цього витирати їх вологою серветкою. Поставити воду на вогонь. Після закипання додати гриби та 2,5 столові ложки солі. Як тільки гриби закиплять, варити 10 хвилин. Додати 1 чайну ложку 9% оцту, щоб запобігти потемнінню грибів.

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Печериці в воді. Фото: gospodynka.com.ua

Поки гриби варяться, підготувати овочі та зелень. Нарізати перець і цибулю тонкими півкільцями, часник — пластинами, а зелень дрібно порубати. У мисці змішати 0,5 столової ложки солі, цукор, оцет та олію. Додати підготовлені овочі та зелень, ретельно перемішати. Після закінчення варіння грибів відкинути їх на друшляк, дати охолонути. Змішати гриби з маринадом, ретельно перемішати.

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Цибуля та перець. . Фото: gospodynka.com.ua

Поставити готову страву в холодильник на півгодини. Гриби стануть смачними вже за цей час, але якщо залишити їх на добу, смак буде ще насиченішим.

Раніше ми писали про рецепт смачного домашнього грибного салату на зиму — знадобляться печериці, солодкий перець та цибуля.

Також ми розповідали комусь не можна їсти гриби — можуть нашкодити здоров'ю цих людей.

Ще рекомендуємо ознайомитися з інформацією, з якими продуктами краще не поєднувати гриби.

Дізнайтеся, як правильно зберігати гриби — поради від експерта, щоб продовжити їхнє "життя" в холодильнику.

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