Мариновані печериці за 30 хвилин — смачний рецепт для святкового столу.

Мариновані печериці. Фото: gospodynka.com.ua

Ідеальний варіант для святкового столу — мариновані печериці, які можна приготувати за 30 хвилин. Цей рецепт стане чудовим доповненням до будь-якої страви і сподобається всім гостям.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

гриби – 0,5 кг.,

болгарський перець – 1 шт.,

цибуля ріпчаста – 1 шт.,

петрушка – кілька гілочок,

3 зубчики часнику,

олія – пара столових ложок,

оцет 9% – 30 мл.,

сіль 3 ст.л.;

цукор 1 ч.л.;

вода 1 л.

Спосіб приготування

Не промивати гриби, щоб уникнути вбирання води. Замість цього витирати їх вологою серветкою. Поставити воду на вогонь. Після закипання додати гриби та 2,5 столові ложки солі. Як тільки гриби закиплять, варити 10 хвилин. Додати 1 чайну ложку 9% оцту, щоб запобігти потемнінню грибів.

Печериці в воді. Фото: gospodynka.com.ua

Поки гриби варяться, підготувати овочі та зелень. Нарізати перець і цибулю тонкими півкільцями, часник — пластинами, а зелень дрібно порубати. У мисці змішати 0,5 столової ложки солі, цукор, оцет та олію. Додати підготовлені овочі та зелень, ретельно перемішати. Після закінчення варіння грибів відкинути їх на друшляк, дати охолонути. Змішати гриби з маринадом, ретельно перемішати.

Цибуля та перець. . Фото: gospodynka.com.ua

Поставити готову страву в холодильник на півгодини. Гриби стануть смачними вже за цей час, але якщо залишити їх на добу, смак буде ще насиченішим.

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