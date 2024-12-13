Маринованные шампиньоны за 30 минут – вкусный рецепт для праздничного стола.

Маринованные шампиньоны.

Идеальный вариант для праздничного стола – маринованные шампиньоны, которые можно приготовить за 30 минут. Этот рецепт станет отличным дополнением к любому блюду и понравится всем гостям.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

грибы — 0,5 кг.,

болгарский перец — 1 шт.,

лук репчатый — 1 шт.,

петрушка — несколько веточек,

3 зубчика чеснока,

масло — пара столовых ложек,

уксус 9% — 30 мл.,

соль — 3 ст.л.;

сахар — 1 ч.л.;

вода 1 л.

Способ приготовления

Не промывать грибы во избежание впитывания воды. Вместо этого вытирать их влажной салфеткой. Поставить воду на огонь. После закипания добавить грибы и 2,5 столовых ложки соли. Как только грибы закипят, варить 10 минут. Добавить 1 чайную ложку 9% уксуса, чтобы предотвратить потемнение грибов.

Шампиньоны в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Пока грибы варятся, приготовить овощи и зелень. Нарезать перец и лук тонкими полукольцами, чеснок — пластинами, а зелень мелко порубить. В миске смешать 0,5 столовой ложки соли, сахара, уксуса и масла. Добавить подготовленные овощи и зелень, тщательно перемешать. После окончания варки грибов отбросить их на дуршлаг, дать остыть. Смешать грибы с маринадом, кропотливо перемешать.

Лук и перец. . Фото: gospodynka.com.ua

Поставить готовое блюдо в холодильник на полчаса. Грибы станут вкусными уже за это время, но если оставить их в сутки, вкус будет еще более насыщенным.

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