Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Маринованные шампиньоны за 30 мин — идеальные на праздничный стол arrow

Маринованные шампиньоны за 30 мин — идеальные на праздничный стол

13 декабря 2024 00:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринованные шампиньоны за 30 минут – вкусный рецепт для праздничного стола.
Маринованные шампиньоны.
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Идеальный вариант для праздничного стола – маринованные шампиньоны, которые можно приготовить за 30 минут. Этот рецепт станет отличным дополнением к любому блюду и понравится всем гостям.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • грибы — 0,5 кг.,
  • болгарский перец — 1 шт.,
  • лук репчатый — 1 шт.,
  • петрушка — несколько веточек,
  • 3 зубчика чеснока,
  • масло — пара столовых ложек,
  • уксус 9% — 30 мл.,
  • соль — 3 ст.л.;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • вода 1 л.

Способ приготовления

Не промывать грибы во избежание впитывания воды. Вместо этого вытирать их влажной салфеткой. Поставить воду на огонь. После закипания добавить грибы и 2,5 столовых ложки соли. Как только грибы закипят, варить 10 минут. Добавить 1 чайную ложку 9% уксуса, чтобы предотвратить потемнение грибов.

null
Шампиньоны в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Пока грибы варятся, приготовить овощи и зелень. Нарезать перец и лук тонкими полукольцами, чеснок — пластинами, а зелень мелко порубить. В миске смешать 0,5 столовой ложки соли, сахара, уксуса и масла. Добавить подготовленные овощи и зелень, тщательно перемешать. После окончания варки грибов отбросить их на дуршлаг, дать остыть. Смешать грибы с маринадом, кропотливо перемешать.

null
Лук и перец. . Фото: gospodynka.com.ua

Поставить готовое блюдо в холодильник на полчаса. Грибы станут вкусными уже за это время, но если оставить их в сутки, вкус будет еще более насыщенным.

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего грибного салата на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук.

Также мы рассказывали кому-то нельзя есть грибы — могут навредить здоровью этих людей.

Еще рекомендуем ознакомиться с информацией, с какими продуктами лучше не совмещать грибы.

Узнайте, как правильно хранить грибы — советы от эксперта, чтобы продлить их "жизнь" в холодильнике.

рецепты грибы шампиньоны маринованные шампиньоны закуска

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:00 Терехов пояснил, когда в Харькове введут новую систему оповещения

12 декабря 2024

23:59 У Байдена ответили на критику Трампа по поводу ударов ВСУ по РФ

23:53 Реал Сосьедад уничтожил Динамо в матче Лиги Европы

23:51 Байден выделит еще оружия для Украины — что предоставят США

23:49 Израиль хочет ударить по ядерным объектам в Иране, — СМИ

23:45 Экс-глава "Азова" отреагировал на ликвидацию Шатского в Москве

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

23:42 Трамп заявил, что Европа должна закончить войну в Украине, — WSJ

23:41 Ермак объяснил, ознакомлена ли Украина с мирным планом Трампа

23:40 В Харькове в субботу изменят маршруты транспорта, — горсовет

23:30 Ливерпуль собирается купить Цыганкова — что известно

00:00 Терехов пояснил, когда в Харькове введут новую систему оповещения

12 декабря 2024

23:59 У Байдена ответили на критику Трампа по поводу ударов ВСУ по РФ

23:53 Реал Сосьедад уничтожил Динамо в матче Лиги Европы

23:51 Байден выделит еще оружия для Украины — что предоставят США

23:49 Израиль хочет ударить по ядерным объектам в Иране, — СМИ

23:45 Экс-глава "Азова" отреагировал на ликвидацию Шатского в Москве

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

23:42 Трамп заявил, что Европа должна закончить войну в Украине, — WSJ

23:41 Ермак объяснил, ознакомлена ли Украина с мирным планом Трампа

23:40 В Харькове в субботу изменят маршруты транспорта, — горсовет

23:30 Ливерпуль собирается купить Цыганкова — что известно

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК