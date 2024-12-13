Маринованные шампиньоны за 30 минут – вкусный рецепт для праздничного стола.

Маринованные шампиньоны за 30 мин — идеальные на праздничный стол
Идеальный вариант для праздничного стола – маринованные шампиньоны, которые можно приготовить за 30 минут. Этот рецепт станет отличным дополнением к любому блюду и понравится всем гостям.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- грибы — 0,5 кг.,
- болгарский перец — 1 шт.,
- лук репчатый — 1 шт.,
- петрушка — несколько веточек,
- 3 зубчика чеснока,
- масло — пара столовых ложек,
- уксус 9% — 30 мл.,
- соль — 3 ст.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- вода 1 л.
Способ приготовления
Не промывать грибы во избежание впитывания воды. Вместо этого вытирать их влажной салфеткой. Поставить воду на огонь. После закипания добавить грибы и 2,5 столовых ложки соли. Как только грибы закипят, варить 10 минут. Добавить 1 чайную ложку 9% уксуса, чтобы предотвратить потемнение грибов.
Пока грибы варятся, приготовить овощи и зелень. Нарезать перец и лук тонкими полукольцами, чеснок — пластинами, а зелень мелко порубить. В миске смешать 0,5 столовой ложки соли, сахара, уксуса и масла. Добавить подготовленные овощи и зелень, тщательно перемешать. После окончания варки грибов отбросить их на дуршлаг, дать остыть. Смешать грибы с маринадом, кропотливо перемешать.
Поставить готовое блюдо в холодильник на полчаса. Грибы станут вкусными уже за это время, но если оставить их в сутки, вкус будет еще более насыщенным.
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