Мариновані помідори черрі на зиму — швидкий покроковий рецепт.

Мариновані помідори. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Мариновані помідори чері на зиму. Вони настільки смачні, що зупинитися просто неможливо. Спробуйте зробити таку заготівлю на зиму, не пожалкуєте. Підійдуть на кожен день чи до святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні смаколики.

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Вам знадобиться:

2,8-3 кг чері;

пучок кропу;

пучок петрушки;

12 зубчиків часнику;

135 г цукру;

135 мл оцту;

65 г солі;

35-40 горошин чорного перцю.

Спосіб приготування

У стерилізовані банки кладемо кріп, петрушку, часник, 2-3 шт. лаврового листя, 3-5 горошин чорного перцю. Також в банки щільно складаємо помідори. Заливаємо окропом та закриваємо. Перевертаємо, накриваємо рушником та залишаємл на 30 хвилин.

Кріп та спеції. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Воду з банок злити для приготування маринада.

Приготування маринада. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Додати чорний перець, сіль, цукор та оцет. Довести до кипіння та залити помідори.

Помідори в банках. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Закриваємо помідори, перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.

Помідори в маринаді. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

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