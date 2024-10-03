Мариновані помідори черрі на зиму — швидкий покроковий рецепт.

Мариновані помідори чері на зиму — такі смачні, що не відірватися
Мариновані помідори чері на зиму. Вони настільки смачні, що зупинитися просто неможливо. Спробуйте зробити таку заготівлю на зиму, не пожалкуєте. Підійдуть на кожен день чи до святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні смаколики.
Вам знадобиться:
- 2,8-3 кг чері;
- пучок кропу;
- пучок петрушки;
- 12 зубчиків часнику;
- 135 г цукру;
- 135 мл оцту;
- 65 г солі;
- 35-40 горошин чорного перцю.
Спосіб приготування
У стерилізовані банки кладемо кріп, петрушку, часник, 2-3 шт. лаврового листя, 3-5 горошин чорного перцю. Також в банки щільно складаємо помідори. Заливаємо окропом та закриваємо. Перевертаємо, накриваємо рушником та залишаємл на 30 хвилин.
Воду з банок злити для приготування маринада.
Додати чорний перець, сіль, цукор та оцет. Довести до кипіння та залити помідори.
Закриваємо помідори, перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.
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