Маринованные помидоры черри на зиму – быстрый пошаговый рецепт.

Маринованные помидоры черри на зиму — такие вкусные, что не оторваться
Маринованные помидоры черри на зиму. Они такие вкусные, что остановиться просто невозможно. Попытайтесь сделать такую заготовку на зиму, не пожалеете. Подойдут на каждый день или к праздничному столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулінарні смаколики.
Вам понадобится:
- 2,8–3 кг черри;
- пучок укропа;
- пучок петрушки;
- 12 зубчиков чеснока;
- 135 г сахара;
- 135 мл уксуса;
- 65 г соли;
- 35-40 горошин черного перца.
Способ приготовления
В стерилизованные банки кладем укроп, петрушку, чеснок, 2-3 шт. лавровых листа, 3-5 горошин черного перца. Также в банки плотно складываем помидоры. Заливаем кипятком и закрываем. Переворачиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут.
Воду из банок слить для приготовления маринада.
Добавить черный перец, соль, сахар и уксус. Довести до кипения и залить помидоры.
Закрываем помидоры, переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.
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