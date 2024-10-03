Маринованные помидоры черри на зиму – быстрый пошаговый рецепт.

Маринованные помидоры. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Маринованные помидоры черри на зиму. Они такие вкусные, что остановиться просто невозможно. Попытайтесь сделать такую заготовку на зиму, не пожалеете. Подойдут на каждый день или к праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулінарні смаколики.

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Вам понадобится:

2,8–3 кг черри;

пучок укропа;

пучок петрушки;

12 зубчиков чеснока;

135 г сахара;

135 мл уксуса;

65 г соли;

35-40 горошин черного перца.

Способ приготовления

В стерилизованные банки кладем укроп, петрушку, чеснок, 2-3 шт. лавровых листа, 3-5 горошин черного перца. Также в банки плотно складываем помидоры. Заливаем кипятком и закрываем. Переворачиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут.

Укроп и специи. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Воду из банок слить для приготовления маринада.

Приготовление маринада. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Добавить черный перец, соль, сахар и уксус. Довести до кипения и залить помидоры.

Помидоры в банках. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Закрываем помидоры, переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.

Помидоры в маринаде. Фото: скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

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