Мариновані помідори, які з'їдаються за 5 хвилин — покроковий рецепт

Мариновані помідори. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Спробуйте мариновані помідори, які зникають зі столу за лічені хвилини. Цей простий і швидкий рецепт перетворить звичайні помідори на справжній кулінарний шедевр, від якого неможливо відірватися. Соковиті, ароматні, з пікантним смаком — ідеальна закуска для будь-якої нагоди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

500 г помідорів;

2 зубчики часника;

1 болгарський перець;

пучок свіжої зелені;

2 столові ложки 9% оцету;

2 столові ложки цукру;

1 чайна ложка солі;

3 столові ложки соняшникової олії.

Спосіб приготування

Промийте помідори, та наріжте їх зручним способом. Відправте їх у окрему посудину.

Солодкий перець. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Окремо наріжте болгарський перець, та відправте його у блендер. До перцю додайте 2 зубчики часнику, та ретельно перебийте їх.

Солодкий перець. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До готової маси додайте 2 столові ложки оцету, 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі, та 3 столові ложки соняшникової олії. Окремо наріжте невеликий пучок свіжої зелені (кріп або петрушка), та додайте сюди ж. Все ретельно перемішайте.

Мариновані помідори. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Залийте готовою масою помідори, все разом перемішайте, та відправте у холодильник мінімум на 3-5 годин.

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