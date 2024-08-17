Мариновані помідори, які з'їдаються за 5 хвилин — покроковий рецепт

Мариновані помідори, які зїдаються за 5 хвилин — смачна та швидка закуска
Спробуйте мариновані помідори, які зникають зі столу за лічені хвилини. Цей простий і швидкий рецепт перетворить звичайні помідори на справжній кулінарний шедевр, від якого неможливо відірватися. Соковиті, ароматні, з пікантним смаком — ідеальна закуска для будь-якої нагоди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 500 г помідорів;
- 2 зубчики часника;
- 1 болгарський перець;
- пучок свіжої зелені;
- 2 столові ложки 9% оцету;
- 2 столові ложки цукру;
- 1 чайна ложка солі;
- 3 столові ложки соняшникової олії.
Спосіб приготування
Промийте помідори, та наріжте їх зручним способом. Відправте їх у окрему посудину.
Окремо наріжте болгарський перець, та відправте його у блендер. До перцю додайте 2 зубчики часнику, та ретельно перебийте їх.
До готової маси додайте 2 столові ложки оцету, 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі, та 3 столові ложки соняшникової олії. Окремо наріжте невеликий пучок свіжої зелені (кріп або петрушка), та додайте сюди ж. Все ретельно перемішайте.
Залийте готовою масою помідори, все разом перемішайте, та відправте у холодильник мінімум на 3-5 годин.
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