Маринованные помидоры, которые съедаются за 5 минут – пошаговый рецепт

Маринованные помидоры, которые съедаются через 5 минут — вкусная и быстрая закуска
Попробуйте маринованные помидоры, которые исчезают со стола в считанные минуты. Этот простой и быстрый рецепт превратит обычные помидоры в настоящий кулинарный шедевр, от которого невозможно оторваться. Сочные, ароматные, с пикантным вкусом — идеальная закуска для любого случая.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 500 г помидоров;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 болгарский перец;
- пучок свежей зелени;
- 2 столовые ложки 9% уксуса;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 3 столовых ложки подсолнечного масла.
Способ приготовления
Промойте помидоры и нарежьте их удобным способом. Отправьте их в отдельную посуду.
Отдельно нарежьте болгарский перец и отправьте его в блендер. К перцу добавьте 2 зубчика чеснока и тщательно перебейте их.
В готовую массу добавьте 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Отдельно нарежьте небольшой пучок свежей зелени (укроп или петрушка) и добавьте сюда же. Все тщательно перемешайте.
Залейте готовой массой помидоры, все вместе перемешайте и отправьте в холодильник минимум на 3-5 часов.
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