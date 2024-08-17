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Маринованные помидоры, которые съедаются через 5 минут — вкусная и быстрая закуска

17 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринованные помидоры, которые съедаются за 5 минут – пошаговый рецепт
Маринованные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте маринованные помидоры, которые исчезают со стола в считанные минуты. Этот простой и быстрый рецепт превратит обычные помидоры в настоящий кулинарный шедевр, от которого невозможно оторваться. Сочные, ароматные, с пикантным вкусом — идеальная закуска для любого случая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 500 г помидоров;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 болгарский перец;
  • пучок свежей зелени;
  • 2 столовые ложки 9% уксуса;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 3 столовых ложки подсолнечного масла.

Способ приготовления

Промойте помидоры и нарежьте их удобным способом. Отправьте их в отдельную посуду.

маринованные помидоры
Сладкий перец. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Отдельно нарежьте болгарский перец и отправьте его в блендер. К перцу добавьте 2 зубчика чеснока и тщательно перебейте их.

рецепт маринованных помидоров
Сладкий перец. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

В готовую массу добавьте 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Отдельно нарежьте небольшой пучок свежей зелени (укроп или петрушка) и добавьте сюда же. Все тщательно перемешайте.

вкусный рецепт маринованных помидоров
Маринованные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Залейте готовой массой помидоры, все вместе перемешайте и отправьте в холодильник минимум на 3-5 часов.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

лайфхаки рецепты помидоры маринованные помидоры закуска

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