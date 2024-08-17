Маринованные помидоры, которые съедаются за 5 минут – пошаговый рецепт

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Попробуйте маринованные помидоры, которые исчезают со стола в считанные минуты. Этот простой и быстрый рецепт превратит обычные помидоры в настоящий кулинарный шедевр, от которого невозможно оторваться. Сочные, ароматные, с пикантным вкусом — идеальная закуска для любого случая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

500 г помидоров;

2 зубчика чеснока;

1 болгарский перец;

пучок свежей зелени;

2 столовые ложки 9% уксуса;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка соли;

3 столовых ложки подсолнечного масла.

Способ приготовления

Промойте помидоры и нарежьте их удобным способом. Отправьте их в отдельную посуду.

Сладкий перец. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Отдельно нарежьте болгарский перец и отправьте его в блендер. К перцу добавьте 2 зубчика чеснока и тщательно перебейте их.

Сладкий перец. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

В готовую массу добавьте 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Отдельно нарежьте небольшой пучок свежей зелени (укроп или петрушка) и добавьте сюда же. Все тщательно перемешайте.

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Залейте готовой массой помидоры, все вместе перемешайте и отправьте в холодильник минимум на 3-5 часов.

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