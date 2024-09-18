Мариновані помідори на мінеральній воді за 5 хвилин — покроковий рецепт

Мариновані помідори. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Шукаєте швидкий та простий спосіб замаринувати помідори? Цей рецепт на мінеральній воді дозволить приготувати смачні та ароматні томати всього за п'ять хвилин. Ідеально підходить для тих, хто цінує час, але не хоче поступатися якістю смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Інгредієнти для приготування маринованих помідорів на банку 750 мл:

400-500 г помідорів;

2 зубчики часнику;

20 горошин чорного перцю;

лавровий лист;

1,5 ч. л. солі;

0,5 л сильногазованої мінеральної води.

Інгредієнти для приготування маринованих помідорів на 1-літрову банку:

400-500 г помідорів;

3 зубчики часнику;

25 горошин чорного перцю;

лавровий лист;

2 ч. л. солі;

0,7 л сильногазованої мінеральної води.

Спосіб приготування

Попередньо ретельно промийте помідори під чистою водою. Кожен помідор проткніть зубочисткою (3-4 рази у різних місцях), та покладіть у банку. Наповніть банку помідорами рівно до половини, та додайте чорний перець горошком, трішки лаврового листа та один нарізаний зубчик часнику.

Помідор та зубочистка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Потім заповніть банку помідорами до самого верху. Знову додайте чорний горошок, лавровий лист та залишки часнику.

Помідори в банці. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

У окрему ємність налийте 0,5 л. сильногазованої води, та додайте до неї 1,5 ч. л. солі. Ретельно перемішайте, та залийте цією водою помідори. Накрийте їх кришкою, та відправте постояти у холодильник на добу.

Мінералка та помідори. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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