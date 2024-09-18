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Маринованные помидоры на минеральной воде — рецепт томатов за пять минут

18 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринованные помидоры на минеральной воде за 5 минут – пошаговый рецепт
Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вы ищете быстрый и простой способ замариновать помидоры? Этот рецепт на минеральной воде позволит приготовить вкусные и ароматные томаты всего за пять минут. Идеально подходит для тех, кто ценит время, но не хочет уступать качество вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Ингредиенты для приготовления маринованных помидоров на банке 750 мл.

  • 400-500 г. помидоров;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 20 горошин черного перца;
  • лавровый лист;
  • 1,5 ч. л. соли;
  • 0,5 л сильногазированной минеральной воды.

Ингредиенты для изготовления маринованных помидоров на 1 л. банка:

  • 400-500 г. помидоров;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 25 горошин черного перца;
  • лавровый лист;
  • 2 ч. л. соли;
  • 0,7 л сильногазированной минеральной воды.

Способ приготовления

Предварительно тщательно промойте помидоры под чистой водой. Каждый помидор проткните зубочисткой (3-4 раза в разных местах) и положите в банку. Наполните банку помидорами ровно до половины и добавьте черный перец горошком, немного лаврового листа и один нарезанный зубчик чеснока.

маринованные помидоры на минеральной воде
Помидор и зубочистка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Затем заполните банку помидорами до самого верха. Снова добавьте черный горошек, лавровый лист и остатки чеснока.

рецепт маринованных помидоров на минеральной воде
Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В отдельную емкость налейте 0,5л. сильногазированной воды и добавьте к ней 1,5 ч. л. соли. Тщательно перемешайте и залейте этой водой помидоры. Накройте их крышкой и отправьте постоять в холодильник на сутки.

рецепт маринованных помидоров на минеральной воде за 5 минут
Минералка и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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