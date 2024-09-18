Маринованные помидоры на минеральной воде за 5 минут – пошаговый рецепт

Маринованные помидоры на минеральной воде — рецепт томатов за пять минут
Вы ищете быстрый и простой способ замариновать помидоры? Этот рецепт на минеральной воде позволит приготовить вкусные и ароматные томаты всего за пять минут. Идеально подходит для тех, кто ценит время, но не хочет уступать качество вкуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Ингредиенты для приготовления маринованных помидоров на банке 750 мл.
- 400-500 г. помидоров;
- 2 зубчика чеснока;
- 20 горошин черного перца;
- лавровый лист;
- 1,5 ч. л. соли;
- 0,5 л сильногазированной минеральной воды.
Ингредиенты для изготовления маринованных помидоров на 1 л. банка:
- 400-500 г. помидоров;
- 3 зубчика чеснока;
- 25 горошин черного перца;
- лавровый лист;
- 2 ч. л. соли;
- 0,7 л сильногазированной минеральной воды.
Способ приготовления
Предварительно тщательно промойте помидоры под чистой водой. Каждый помидор проткните зубочисткой (3-4 раза в разных местах) и положите в банку. Наполните банку помидорами ровно до половины и добавьте черный перец горошком, немного лаврового листа и один нарезанный зубчик чеснока.
Затем заполните банку помидорами до самого верха. Снова добавьте черный горошек, лавровый лист и остатки чеснока.
В отдельную емкость налейте 0,5л. сильногазированной воды и добавьте к ней 1,5 ч. л. соли. Тщательно перемешайте и залейте этой водой помидоры. Накройте их крышкой и отправьте постоять в холодильник на сутки.
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