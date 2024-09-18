Маринованные помидоры на минеральной воде за 5 минут – пошаговый рецепт

Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Вы ищете быстрый и простой способ замариновать помидоры? Этот рецепт на минеральной воде позволит приготовить вкусные и ароматные томаты всего за пять минут. Идеально подходит для тех, кто ценит время, но не хочет уступать качество вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Ингредиенты для приготовления маринованных помидоров на банке 750 мл.

400-500 г. помидоров;

2 зубчика чеснока;

20 горошин черного перца;

лавровый лист;

1,5 ч. л. соли;

0,5 л сильногазированной минеральной воды.

Ингредиенты для изготовления маринованных помидоров на 1 л. банка:

400-500 г. помидоров;

3 зубчика чеснока;

25 горошин черного перца;

лавровый лист;

2 ч. л. соли;

0,7 л сильногазированной минеральной воды.

Способ приготовления

Предварительно тщательно промойте помидоры под чистой водой. Каждый помидор проткните зубочисткой (3-4 раза в разных местах) и положите в банку. Наполните банку помидорами ровно до половины и добавьте черный перец горошком, немного лаврового листа и один нарезанный зубчик чеснока.

Помидор и зубочистка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Затем заполните банку помидорами до самого верха. Снова добавьте черный горошек, лавровый лист и остатки чеснока.

Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В отдельную емкость налейте 0,5л. сильногазированной воды и добавьте к ней 1,5 ч. л. соли. Тщательно перемешайте и залейте этой водой помидоры. Накройте их крышкой и отправьте постоять в холодильник на сутки.

Минералка и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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