Мариновані помідори за рецептом діда — покрокове приготування

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет цього рецепту передавався з покоління в покоління, і тепер ви маєте можливість спробувати мариновані помідори, які з’їдаються без залишку. Весь секрет у маринаді, який робить ці помідори неймовірно смачними та ароматними.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

помідори — 750 г;

цибуля — 1 шт.;

гострий перець — 1 шт.;

сухий кріп;

вода — 500 мл;

олія — 2 ст.л.;

оцет 9% — 2 ст.л.;

часник — 3 зубчики;

лаврове листя — 3 шт.;

перець горошок — 15 шт.;

насіння коріандру — ½ ч.л.;

сіль — 1 ст.л.;

цукор — 2 ст.л.

Спосіб приготування

Для приготування маринаду в каструлю з водою додаємо кріп, часник, лавровий лист, перець горошком та насіння коріандру. Додаємо оцет і олію, висипаємо сіль та цукор, після чого доводимо до кипіння.

Помідори нарізаємо невеликими часточками, а цибулю — півкільцями. У підготовлену банку на дно викладаємо кріп, трохи цибулі та часнику, після чого додаємо помідори.

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху також кладемо кріп, цибулю, гострий перець і часник. Коли маринад закипить, продовжуємо варити його ще 2-3 хвилини. Потім виймаємо зелень з маринаду.

Заливаємо банку маринадом разом із вареним часником і горошинами перцю, закриваємо кришкою. Залишаємо банку з помідорами до повного охолодження, після чого поміщаємо в холодильник на добу.

У підсумку отримуємо швидкі мариновані помідори, які чудово підходять для зимової консервації до будь-яких страв.

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