Мариновані помідори за рецептом діда — покрокове приготування

Мариновані помідори за рецептом діда, з’їдаються без залишку — весь секрет у маринаді
Секрет цього рецепту передавався з покоління в покоління, і тепер ви маєте можливість спробувати мариновані помідори, які з’їдаються без залишку. Весь секрет у маринаді, який робить ці помідори неймовірно смачними та ароматними.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- помідори — 750 г;
- цибуля — 1 шт.;
- гострий перець — 1 шт.;
- сухий кріп;
- вода — 500 мл;
- олія — 2 ст.л.;
- оцет 9% — 2 ст.л.;
- часник — 3 зубчики;
- лаврове листя — 3 шт.;
- перець горошок — 15 шт.;
- насіння коріандру — ½ ч.л.;
- сіль — 1 ст.л.;
- цукор — 2 ст.л.
Спосіб приготування
Для приготування маринаду в каструлю з водою додаємо кріп, часник, лавровий лист, перець горошком та насіння коріандру. Додаємо оцет і олію, висипаємо сіль та цукор, після чого доводимо до кипіння.
Помідори нарізаємо невеликими часточками, а цибулю — півкільцями. У підготовлену банку на дно викладаємо кріп, трохи цибулі та часнику, після чого додаємо помідори.
Зверху також кладемо кріп, цибулю, гострий перець і часник. Коли маринад закипить, продовжуємо варити його ще 2-3 хвилини. Потім виймаємо зелень з маринаду.
Заливаємо банку маринадом разом із вареним часником і горошинами перцю, закриваємо кришкою. Залишаємо банку з помідорами до повного охолодження, після чого поміщаємо в холодильник на добу.
У підсумку отримуємо швидкі мариновані помідори, які чудово підходять для зимової консервації до будь-яких страв.
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