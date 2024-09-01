Маринованные помидоры по рецепту деда – пошаговое приготовление

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет этого рецепта передавался из поколения в поколение, и теперь вы можете попробовать маринованные помидоры, которые съедаются без остатка. Весь секрет в маринаде, делающий эти помидоры невероятно вкусными и ароматными.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

помидоры — 750 г;

лук — 1 шт.;

острый перец — 1 шт.;

сухой укроп;

вода — 500 мл;

растительное масло — 2 ст.л.;

уксус 9% — 2 ст.л.;

чеснок — 3 зубчика;

лавровые листья — 3 шт.;

перец горошек — 15 шт.;

семена кориандра — ½ ч.л.;

соль — 1 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.

Способ приготовления

Для приготовления маринада в кастрюлю с водой добавляем укроп, чеснок, лавровый лист, перец горошком и семена кориандра. Добавляем уксус и растительное масло, высыпаем соль и сахар, после чего доводим до кипения.

Помидоры нарезаем небольшими дольками, а лук — полукольцами. В подготовленную банку на дно выкладываем укроп, немного лука и чеснока, после чего добавляем помидоры.

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху также кладем укроп, лук, острый перец и чеснок. Когда маринад закипит, продолжаем его варить еще 2-3 минуты. Затем вынимаем зелень из маринада.

Заливаем банку маринадом вместе с вареным чесноком и горошинами перца, закрываем крышкой. Оставляем банку с помидорами до полного охлаждения, после чего помещаем в холодильник на сутки.

В итоге получаем быстрые маринованные помидоры, которые отлично подходят для зимней консервации к любым блюдам.

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