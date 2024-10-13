Мариновані шампіньйони без стерилізації — покроковий рецепт заготовки

Мариновані шампіньйони без стерилізації — рецепт маринаду, смачніше за покупні
Шукаєте ідеальний рецепт маринованих шампіньйонів? Цей варіант без стерилізації забезпечить насичений смак і аромат, який перевершить будь-які магазинні гриби.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- шампіньйони 5–6 кг;
- вода 3 л;
- сіль 2 ст.л.
Для приготування маринаду необхідно:
- вода 2.5 л;
- сіль 100 г;
- цукор 150 г;
- оцет 9% 250 мл.
Прянощі в кожну банку:
- лавровий лист, половина;
- перець духмяний 2 шт;
- гвоздика 1 шт;
- перець горошком дрібка;
- часник 1 зубчик за смаком.
Спосіб приготування
З цієї кількості продуктів, у вас вийде близько 7 літрів консервації. Гриби вибираємо маленькі, очищаємо і заливаємо водою, додаємо 2 ложки солі.
Варимо гриби, періодично перемішуючи. Коли гриби закиплять, варимо маленькі гриби — 15 хвилин, великі і лісові — 30 хвилин. Зливаємо воду, відкидаємо на сито, щоб стекли.
Порада: якщо у вас лісові гриби, ви можете ще додатково їх промити проточною водою. Для маринаду змішуємо воду з сіллю і цукром у великій каструлі. Вливаємо оцет, перемішуємо і доводимо до кипіння.
Коли маринад закипить, додаємо гриби, доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. У кожну банку розкладаємо всі прянощі. Розкладаємо по стерилізованих банках гриби, заливаємо маринадом і закручуємо кришками. Залишаємо охолоджуватися.
Готовими гриби стануть вже через пару тижнів, але чим довше вони маринуються, тим смачнішими вони будуть. Зберігаємо заготовку в підвалі або в коморі.
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