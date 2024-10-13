Мариновані шампіньйони без стерилізації — покроковий рецепт заготовки

Мариновані шампіньйони. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте ідеальний рецепт маринованих шампіньйонів? Цей варіант без стерилізації забезпечить насичений смак і аромат, який перевершить будь-які магазинні гриби.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

шампіньйони 5–6 кг;

вода 3 л;

сіль 2 ст.л.

Для приготування маринаду необхідно:

вода 2.5 л;

сіль 100 г;

цукор 150 г;

оцет 9% 250 мл.

Прянощі в кожну банку:

лавровий лист, половина;

перець духмяний 2 шт;

гвоздика 1 шт;

перець горошком дрібка;

часник 1 зубчик за смаком.

Спосіб приготування

З цієї кількості продуктів, у вас вийде близько 7 літрів консервації. Гриби вибираємо маленькі, очищаємо і заливаємо водою, додаємо 2 ложки солі.

Очищення грибів. Фото: gospodynka.com.ua

Варимо гриби, періодично перемішуючи. Коли гриби закиплять, варимо маленькі гриби — 15 хвилин, великі і лісові — 30 хвилин. Зливаємо воду, відкидаємо на сито, щоб стекли.

Приготування маринада. Фото: gospodynka.com.ua

Порада: якщо у вас лісові гриби, ви можете ще додатково їх промити проточною водою. Для маринаду змішуємо воду з сіллю і цукром у великій каструлі. Вливаємо оцет, перемішуємо і доводимо до кипіння.

Приготування грибів. Фото: gospodynka.com.ua

Коли маринад закипить, додаємо гриби, доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. У кожну банку розкладаємо всі прянощі. Розкладаємо по стерилізованих банках гриби, заливаємо маринадом і закручуємо кришками. Залишаємо охолоджуватися.

Мариновані гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Готовими гриби стануть вже через пару тижнів, але чим довше вони маринуються, тим смачнішими вони будуть. Зберігаємо заготовку в підвалі або в коморі.

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