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Маринованные шампиньоны без стерилизации — рецепт маринада, вкуснее покупных

13 октября 2024 00:15
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Маринованные шампиньоны без стерилизации – пошаговый рецепт заготовки
Маринованные шампиньоны. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Ищете идеальный рецепт маринованных шампиньонов? Этот вариант без стерилизации обеспечит насыщенный вкус и аромат, превзошедший любые магазинные грибы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • шампиньоны 5–6 кг;
  • вода, 3л;
  • соль 2 ст.л.

Для приготовления маринада необходимо:

  • вода 2.5л;
  • соль 100 г;
  • сахар 150 г;
  • уксус 9% 250 мл.

Пряности в каждую банку:

  • лавровый лист половина;
  • перец душистый 2 шт;
  • гвоздика 1 шт;
  • перец горошком щепотка;
  • чеснок 1 зубчик по вкусу.

Способ приготовления

С этого количества продуктов, у вас получится около 7 литров консервации. Грибы выбираем маленькие, очищаем и заливаем водой, добавляем 2 ложки соли.

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Очистка грибов. Фото: gospodynka.com.ua

Варим грибы, периодически перемешивая. Когда грибы закипят, варим маленькие грибы — 15 минут, крупные и лесные — 30 минут. Сливаем воду, откидываем на сито, чтобы стекли.

рецепт маринованных шампиньонов без стерилизации
Приготовление маринада. Фото: gospodynka.com.ua

Совет: если у вас лесные грибы, вы можете еще дополнительно промыть их проточной водой. Для маринада смешиваем воду с солью и сахаром в большой кастрюле. Вливаем уксус, перемешиваем и доводим до кипения.

простой рецепт маринованных шампиньонов без стерилизации.
Приготовление грибов. Фото: gospodynka.com.ua

Когда маринад закипит, добавляем грибы, доводим до кипения и варим 15 минут. В каждую банку раскладываем все пряности. Раскладываем по стерилизованным банкам грибы, заливаем маринадом и закручиваем крышками. Оставляем охлаждаться.

быстрый рецепт маринованных шампиньонов без стерилизации.
Маринованные грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Готовыми грибы станут уже через пару недель, но чем дольше они мариновятся, тем вкуснее они будут. Сохраняем заготовку в подвале или в амбаре.

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего грибного салата на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук.

Также мы рассказывали кому-то нельзя есть грибы — могут навредить здоровью этих людей.

Еще рекомендуем ознакомиться с информацией, с какими продуктами лучше не совмещать грибы.

Узнайте, как правильно хранить грибы — советы от эксперта, чтобы продлить их "жизнь" в холодильнике.

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