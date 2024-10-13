Маринованные шампиньоны без стерилизации – пошаговый рецепт заготовки

Маринованные шампиньоны без стерилизации — рецепт маринада, вкуснее покупных
Ищете идеальный рецепт маринованных шампиньонов? Этот вариант без стерилизации обеспечит насыщенный вкус и аромат, превзошедший любые магазинные грибы.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- шампиньоны 5–6 кг;
- вода, 3л;
- соль 2 ст.л.
Для приготовления маринада необходимо:
- вода 2.5л;
- соль 100 г;
- сахар 150 г;
- уксус 9% 250 мл.
Пряности в каждую банку:
- лавровый лист половина;
- перец душистый 2 шт;
- гвоздика 1 шт;
- перец горошком щепотка;
- чеснок 1 зубчик по вкусу.
Способ приготовления
С этого количества продуктов, у вас получится около 7 литров консервации. Грибы выбираем маленькие, очищаем и заливаем водой, добавляем 2 ложки соли.
Варим грибы, периодически перемешивая. Когда грибы закипят, варим маленькие грибы — 15 минут, крупные и лесные — 30 минут. Сливаем воду, откидываем на сито, чтобы стекли.
Совет: если у вас лесные грибы, вы можете еще дополнительно промыть их проточной водой. Для маринада смешиваем воду с солью и сахаром в большой кастрюле. Вливаем уксус, перемешиваем и доводим до кипения.
Когда маринад закипит, добавляем грибы, доводим до кипения и варим 15 минут. В каждую банку раскладываем все пряности. Раскладываем по стерилизованным банкам грибы, заливаем маринадом и закручиваем крышками. Оставляем охлаждаться.
Готовыми грибы станут уже через пару недель, но чем дольше они мариновятся, тем вкуснее они будут. Сохраняем заготовку в подвале или в амбаре.
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