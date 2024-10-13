Маринованные шампиньоны без стерилизации – пошаговый рецепт заготовки

Маринованные шампиньоны. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете идеальный рецепт маринованных шампиньонов? Этот вариант без стерилизации обеспечит насыщенный вкус и аромат, превзошедший любые магазинные грибы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

шампиньоны 5–6 кг;

вода, 3л;

соль 2 ст.л.

Для приготовления маринада необходимо:

вода 2.5л;

соль 100 г;

сахар 150 г;

уксус 9% 250 мл.

Пряности в каждую банку:

лавровый лист половина;

перец душистый 2 шт;

гвоздика 1 шт;

перец горошком щепотка;

чеснок 1 зубчик по вкусу.

Способ приготовления

С этого количества продуктов, у вас получится около 7 литров консервации. Грибы выбираем маленькие, очищаем и заливаем водой, добавляем 2 ложки соли.

Очистка грибов. Фото: gospodynka.com.ua

Варим грибы, периодически перемешивая. Когда грибы закипят, варим маленькие грибы — 15 минут, крупные и лесные — 30 минут. Сливаем воду, откидываем на сито, чтобы стекли.

Приготовление маринада. Фото: gospodynka.com.ua

Совет: если у вас лесные грибы, вы можете еще дополнительно промыть их проточной водой. Для маринада смешиваем воду с солью и сахаром в большой кастрюле. Вливаем уксус, перемешиваем и доводим до кипения.

Приготовление грибов. Фото: gospodynka.com.ua

Когда маринад закипит, добавляем грибы, доводим до кипения и варим 15 минут. В каждую банку раскладываем все пряности. Раскладываем по стерилизованным банкам грибы, заливаем маринадом и закручиваем крышками. Оставляем охлаждаться.

Маринованные грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Готовыми грибы станут уже через пару недель, но чем дольше они мариновятся, тем вкуснее они будут. Сохраняем заготовку в подвале или в амбаре.

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