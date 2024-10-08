Мариновані помідори без шкірки для всієї родини – покроковий рецепт

Мариновані помідори. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Мариновані помідори без шкурки — це ідеальна закуска, яку полюблять усі ваші близькі. Простий та смачний рецепт, який зробить ці помідори справжнім хітом на будь-якому гулянні. Спробуйте та переконайтесь самі!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

1 кг помідорів (чері або коктейльні).

Для маринаду:

1 л води (5 склянок по 200 мл);

35 г солі (1 ст. л. + 1 ч. л.);

35 г цукру (1 ст. л. + 3/4 ст. л.);

35 мл оцту (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.);

лавровий лист;

перець чорний горошком;

5-6 зубчиків часнику;

1 невелика цибулина;

20-30 г кропу.

Спосіб приготування

З'єднайте в мисці: сіль, цукор, оцет, лавровий лист, чорний перець горошком і залийте гарячою водою. Перемішайте, щоб сіль та цукор розчинилися.

Приготування маринаду. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Залишіть маринад, він повинен охолонути. Зріжте помідори з гілочки, залишаючи хвостики. Візьміть помідор і зробіть кілька проколів зубочисткою. З рештою проробіть все те саме. Залийте окропом помідори на 1 хвилину, після злийте воду і залийте їх холодною водою. Коли помідори потріскаються — злийте воду.

Помідори в окропі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Наріжте цибулю тонкими кільцями, часник — тонкими слайсами. Викладіть на дно миски кріп, цибулю та часник. Очистьте помідори від шкірки та перекладіть їх у миску з кропом, цибулею та часником.

Очищені помідори. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Залийте маринадом помідори, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на добу. Готово! Смачного!

Помідори у маринаді. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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