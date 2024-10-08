Мариновані помідори без шкірки для всієї родини – покроковий рецепт

Мариновані помідори без шкурки — вся сім'я проситиме добавки
Мариновані помідори без шкурки — це ідеальна закуска, яку полюблять усі ваші близькі. Простий та смачний рецепт, який зробить ці помідори справжнім хітом на будь-якому гулянні. Спробуйте та переконайтесь самі!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- 1 кг помідорів (чері або коктейльні).
Для маринаду:
- 1 л води (5 склянок по 200 мл);
- 35 г солі (1 ст. л. + 1 ч. л.);
- 35 г цукру (1 ст. л. + 3/4 ст. л.);
- 35 мл оцту (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.);
- лавровий лист;
- перець чорний горошком;
- 5-6 зубчиків часнику;
- 1 невелика цибулина;
- 20-30 г кропу.
Спосіб приготування
З'єднайте в мисці: сіль, цукор, оцет, лавровий лист, чорний перець горошком і залийте гарячою водою. Перемішайте, щоб сіль та цукор розчинилися.
Залишіть маринад, він повинен охолонути. Зріжте помідори з гілочки, залишаючи хвостики. Візьміть помідор і зробіть кілька проколів зубочисткою. З рештою проробіть все те саме. Залийте окропом помідори на 1 хвилину, після злийте воду і залийте їх холодною водою. Коли помідори потріскаються — злийте воду.
Наріжте цибулю тонкими кільцями, часник — тонкими слайсами. Викладіть на дно миски кріп, цибулю та часник. Очистьте помідори від шкірки та перекладіть їх у миску з кропом, цибулею та часником.
Залийте маринадом помідори, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на добу. Готово! Смачного!
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