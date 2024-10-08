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Маринованные помидоры без шкурки — вся семья будет просить добавки

8 октября 2024 12:10
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Маринованные помидоры без шкурки для всей семьи — пошаговый рецепт
Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Маринованные помидоры без шкурки — это идеальная закуска, которую полюбят все ваши близкие. Простой и вкусный рецепт, который сделает эти помидоры настоящим хитом на любом застолье. Попробуйте и убедитесь сами!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится: 

  • 1 кг помидор (черри или коктейльные).

Для маринада:

  • 1 л воды (5 стаканов по 200 мл);
  • 35 г соли (1 ст. л. + 1 ч. л.);
  • 35 г сахара (1 ст. л. + 3/4 ст. л.);
  • 35 мл уксуса (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.);
  • лавровый лист;
  • перец черный горошком;
  • 5-6 зубчиков чеснока;
  • 1 небольшая луковица;
  • 20-30 г укропа.

Способ приготовления 

Соедините в миске: соль, сахар, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и залейте все горячей водой. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились. 

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Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

 Оставьте маринад, он должен остыть.  Срежьте помидоры с веточки, оставляя хвостики.  Возьмите помидор и сделайте несколько проколов зубочисткой. С остальными проделайте все то же самое. Залейте помидоры кипятком на 1 минуту, после слейте воду и залейте их холодной водой. Когда помидоры потрескаются — слейте воду.

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Помидоры в кипятке. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарежьте лук тонкими кольцами, а чеснок тонкими слайсами. Выложите на дно миски укроп, лук и чеснок. Очистите помидоры от кожицы и переложите их в миску с укропом, луком и чесноком.

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Очищенные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Залейте помидоры маринадом, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на сутки. Готово! Приятного аппетита!

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Помидоры в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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