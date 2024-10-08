Маринованные помидоры без шкурки для всей семьи — пошаговый рецепт

Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Маринованные помидоры без шкурки — это идеальная закуска, которую полюбят все ваши близкие. Простой и вкусный рецепт, который сделает эти помидоры настоящим хитом на любом застолье. Попробуйте и убедитесь сами!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

1 кг помидор (черри или коктейльные).

Для маринада:

1 л воды (5 стаканов по 200 мл);

35 г соли (1 ст. л. + 1 ч. л.);

35 г сахара (1 ст. л. + 3/4 ст. л.);

35 мл уксуса (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.);

лавровый лист;

перец черный горошком;

5-6 зубчиков чеснока;

1 небольшая луковица;

20-30 г укропа.

Способ приготовления

Соедините в миске: соль, сахар, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и залейте все горячей водой. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.

Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Оставьте маринад, он должен остыть. Срежьте помидоры с веточки, оставляя хвостики. Возьмите помидор и сделайте несколько проколов зубочисткой. С остальными проделайте все то же самое. Залейте помидоры кипятком на 1 минуту, после слейте воду и залейте их холодной водой. Когда помидоры потрескаются — слейте воду.

Помидоры в кипятке. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарежьте лук тонкими кольцами, а чеснок тонкими слайсами. Выложите на дно миски укроп, лук и чеснок. Очистите помидоры от кожицы и переложите их в миску с укропом, луком и чесноком.

Очищенные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Залейте помидоры маринадом, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на сутки. Готово! Приятного аппетита!

Помидоры в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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