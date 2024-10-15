Мармуровий гарбузово-сирний пиріг — осінній десерт, який сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз

Мармуровий гарбузово-сирний пиріг — осінній десерт сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз
Шукаєте ідеальний осінній десерт? Мармуровий гарбузово-сирний пиріг — це поєднання ніжного сиру та гарбуза, яке підкорить навіть тих, хто зазвичай не любить гарбуз.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- гарбуз 1 кг у сирому вигляді;
- цукор 70 г;
- кукурудзяний крохмаль 25 г;
- яйця 2 шт;
- цедра апельсина.
Для сирної начинки:
- кисломолочний сир 500 г;
- яйця 2 шт;
- кукурудзяний крохмаль 25 г;
- цукор 80 г;
- ванільний цукор;
- дрібка солі.
Спосіб приготування
Гарбуз почистити, нарізати, скласти у форму, накрити фольгою і запікати близько 50 хвилин. Коли гарбуз приготується, залишити, щоб він охолов.
До сиру додати яйця, цукор, крохмаль, ванілін і дрібку солі. Перебити блендером до кремоподібного стану.
Коли гарбуз охолоне, до нього додати 2 яйця, крохмаль, цукор і цедру одного апельсина. Також перебити у пюре.
Форму змастити вершковим маслом або застелити пергаментом. У форму кладемо 2 ложки сиру, зверху 2 ложки гарбуза.
Коли викладете більше половини, ставити потрібно вже тільки по 1 ложці. Для гарного візерунку дерев’яною паличкою проводимо від краю до центру і назад. Випікається пиріг 45-50 хвилин при 180 ºС.
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