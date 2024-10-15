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Мармуровий гарбузово-сирний пиріг — осінній десерт сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз

15 жовтня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Мармуровий гарбузово-сирний пиріг — осінній десерт, який сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз
Гарбузово-сирний пиріг. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідеальний осінній десерт? Мармуровий гарбузово-сирний пиріг — це поєднання ніжного сиру та гарбуза, яке підкорить навіть тих, хто зазвичай не любить гарбуз.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • гарбуз 1 кг у сирому вигляді;
  • цукор 70 г;
  • кукурудзяний крохмаль 25 г;
  • яйця 2 шт;
  • цедра апельсина. 

Для сирної начинки: 

  • кисломолочний сир 500 г;
  • яйця 2 шт;
  • кукурудзяний крохмаль 25 г;
  • цукор 80 г;
  • ванільний цукор;
  • дрібка солі.

Спосіб приготування 

Гарбуз почистити, нарізати, скласти у форму, накрити фольгою і запікати близько 50 хвилин. Коли гарбуз приготується, залишити, щоб він охолов.

рецепт пирога з гарбузом
Шматочки гарбуза. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

До сиру додати яйця, цукор, крохмаль, ванілін і дрібку солі. Перебити блендером до кремоподібного стану.

простий рецепт пирога з гарбузом
Сир та цукор. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Коли гарбуз охолоне, до нього додати 2 яйця, крохмаль, цукор і цедру одного апельсина. Також перебити у пюре.

простий рецепт пирога з гарбузом та сиром
Гарбуз та цукор. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму змастити вершковим маслом або застелити пергаментом. У форму кладемо 2 ложки сиру, зверху 2 ложки гарбуза. 

смачний рецепт пирога з гарбузом
Приготування гарбуза. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Коли викладете більше половини, ставити потрібно вже тільки по 1 ложці. Для гарного візерунку дерев’яною паличкою проводимо від краю до центру і назад. Випікається пиріг 45-50 хвилин при 180 ºС.

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