Мраморный тыквенно-творожный пирог — осенний десерт, который понравится даже тем, кто не любит тыкву

Мраморный тыквенно-творожный пирог — осенний десерт понравится даже тем, кто не любит тыкву
Ищете идеальный осенний десерт? Мраморный тыквенно-творожный пирог — это сочетание нежного сыра и тыквы, которое покорит даже тех, кто обычно не любит тыкву.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- тыква 1 кг в сыром виде;
- сахар 70 г;
- кукурузный крахмал 25 г;
- яйца 2 шт;
- цедра апельсина.
Для творожной начинки:
- кисломолочный творог 500 г;
- яйца 2 шт;
- кукурузный крахмал 25 г;
- сахар – 80 г;
- ванильный сахар;
- щепотка соли.
Способ приготовления
Тыкву почистить, нарезать, сложить в форму, накрыть фольгой и запекать около 50 минут. Когда тыква приготовится, оставить, чтобы она остыла.
К сыру добавить яйца, сахар, крахмал, ванилин и щепотку соли. Перебить блендером в кремообразное состояние.
Когда тыква остынет, к нему добавить 2 яйца, крахмал, сахар и цедру одного апельсина. Также перебить в пюре.
Форму смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. В форму кладем 2 ложки творога, сверху 2 ложки тыквы.
Когда выложите больше половины, ставить нужно уже только по 1 ложке. Для хорошего узора деревянной палочкой производим от края к центру и обратно. Выпекается пирог 45-50 минут при 180 ºС.
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