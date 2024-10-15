Мраморный тыквенно-творожный пирог — осенний десерт, который понравится даже тем, кто не любит тыкву

Тыквенно-творожный пирог. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ищете идеальный осенний десерт? Мраморный тыквенно-творожный пирог — это сочетание нежного сыра и тыквы, которое покорит даже тех, кто обычно не любит тыкву.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

тыква 1 кг в сыром виде;

сахар 70 г;

кукурузный крахмал 25 г;

яйца 2 шт;

цедра апельсина.

Для творожной начинки:

кисломолочный творог 500 г;

яйца 2 шт;

кукурузный крахмал 25 г;

сахар – 80 г;

ванильный сахар;

щепотка соли.

Способ приготовления

Тыкву почистить, нарезать, сложить в форму, накрыть фольгой и запекать около 50 минут. Когда тыква приготовится, оставить, чтобы она остыла.

Кусочки тыквы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

К сыру добавить яйца, сахар, крахмал, ванилин и щепотку соли. Перебить блендером в кремообразное состояние.

Сыр и сахар. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Когда тыква остынет, к нему добавить 2 яйца, крахмал, сахар и цедру одного апельсина. Также перебить в пюре.

Тыква и сахар. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. В форму кладем 2 ложки творога, сверху 2 ложки тыквы.

Приготовление тыквы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Когда выложите больше половины, ставить нужно уже только по 1 ложке. Для хорошего узора деревянной палочкой производим от края к центру и обратно. Выпекается пирог 45-50 минут при 180 ºС.

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