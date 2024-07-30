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Медовий Спас 2024 — що можна їсти і що не можна

30 липня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Медовий Спас 2024 — що можна їсти і чого слід уникати
Мед та стільники. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Медовий Спас, або Маковій, — це один із трьох Спасів, які святкуються у православній традиції. У 2024 році він відзначається 1 серпня та символізує початок Успенського посту. Свято присвячене шануванню меду та інших продуктів, зібраних влітку. Цього дня освячують мед, воду та мак.

Новини.LIVE розкажуть, що можна їсти на Медовий Спас.

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Медовий Спас — це час не лише для духовного очищення, а й для насолоди дарами природи. Дотримання посту та вживання освяченого меду символізують подяку за врожай та турботу про тіло та душу.

Мед та продукти з медом

Освячений мед вживають у чистому вигляді або додають до різних страв.

Мед використовується для приготування медових пряників, медовиків, пирогів з медом та інших солодощів.

Пісні страви

На Медовий Спас традиційно готують каші, наприклад, гречану або пшоняну, часто з додаванням меду.

Різні овочеві рагу, супи та салати є важливою частиною трапези.

У сезон дозрівання фруктів та ягід вони також займають значне місце на столі.

що можна їсти на Медовий Спас 2024
Мед у тарілці. Фото: Freepik

Хліб та випічка

Хліб та пироги без утримання тварин продуктів, часто з додаванням маку чи меду.

Пісні млинці, які можна змащувати медом чи подавати з ягодами.

Що не можна їсти на Медовий Спас

що не можна їсти на Медовий Спас 2024
Яблука та чай. Фото: Freepik

Тварини

У зв'язку з початком Успенського посту, м'ясо та м'ясні продукти заборонені.

Молоко, сир, олія та інші молочні продукти також виключені з раціону.

Вживання яєць також заборонено у пісні дні.

Спиртні напої

У період посту рекомендується утримуватись від вживання алкоголю.

Солодощі на основі тваринних продуктів

Кондитерські вироби із вмістом молока, яєць та олії також заборонені в пост. Шоколад, тістечка та торти, що містять тваринні продукти, неприпустимі.

Традиційні страви на Медовий Спас

  • Медовий пряник виготовлений з пісного тіста з додаванням меду та спецій.
  • Кутя — страва з пшениці або рису з медом, маком та родзинками.
  • Маковики — випічка з маковою начинкою, яка може бути доповнена медом.

Раніше ми писали, які існують українські традиції на свято Медовий Спас.

Нагадаємо, ми розповідали про особливості святкування Горіхового Спасу в Україні.

Також радимо дізнатися, що слід освячувати в церкві на Яблучний Спас і яких важливих заборон необхідно дотримуватися цього дня.

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