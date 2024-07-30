Медовый Спас 2024 — что можно есть и чего следует избегать

Мед и соты. Фото: Freepik

Медовый Спас, или Маковей, — это один из трех Спасов, празднуемых в православной традиции. В 2024 году он отмечается 1 августа и символизирует начало Успенского поста. Праздник посвящен почитанию меда и других продуктов, собранных летом. В этот день освящают мед, воду и мак.

Новини.LIVE расскажут, что можно есть на Медовый Спас.

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Медовый Спас — это время не только для духовного очищения, но и для наслаждения дарами природы. Соблюдение поста и употребление освященного меда символизируют благодарность за урожай и заботу о теле и душе.

Мед и продукты с медом

Освященный мед употребляют в чистом виде или добавляют в различные блюда.

Мёд используется для приготовления медовых пряников, медовиков, пирогов с медом и других сладостей.

Постные блюда

На Медовый Спас традиционно готовят каши, например, гречневую или пшенную, часто с добавлением меда.

Различные овощные рагу, супы и салаты являются важной частью трапезы.

В сезон созревания фруктов и ягод, они также занимают значительное место на столе.

Мед в тарелке. Фото: Freepik

Хлеб и выпечка

Хлеб и пироги без содержания животных продуктов, часто с добавлением мака или меда.

Постные блины, которые можно смазывать медом или подавать с ягодами.

Что нельзя есть на Медовый Спас

Яблоки и чай. Фото: Freepik

Животные продукты

В связи с началом Успенского поста, мясо и мясные продукты запрещены.

Молоко, сыр, масло и другие молочные продукты также исключены из рациона.

Употребление яиц также запрещено в постные дни.

Спиртные напитки

В период поста рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя.

Сладости на основе животных продуктов

Кондитерские изделия с содержанием молока, яиц и масла также запрещены в пост. Шоколад, пирожные и торты, содержащие животные продукты, недопустимы.

Традиционные блюда на Медовый Спас

Медовый пряник приготовленный из постного теста с добавлением меда и специй.

Кутья — блюдо из пшеницы или риса с медом, маком и изюмом.

Маковики — выпечка с маковой начинкой, которая может быть дополнена медом.

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