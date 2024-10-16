Меню на день на 1600 калорій — прості та корисні рецепти для підтримки форми

Корисні салати. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Якщо хочете підтримувати свою форму та здоров'я, це меню на 1600 калорій на день — ідеальне рішення. Простий набір рецептів забезпечить вас смачними та корисними стравами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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На сніданок пропонуємо приготувати скрембл з двох яєць, смажити на вершковому або топленому маслі. Додати кілька скибочок сиру, один помідор, листя шпинату та цільнозерновий хліб.

Приготування сніданку. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Для перекусу пропонуємо фрукти та сир. Беремо кавун, додаємо сир фета та 15 г улюблених горіхів. Фрукти можна обирати будь-які.

Кавун та сир. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Для обіду до 200 г рису додати 40 г слабосоленої сьомги, нарізати один огірок та додати консервовані зелені боби, які можна замінити на заморожені. Для соусу змішати домашній майонез та соєвий соус.

Рис та риба. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Для вечері беремо смажене куряче філе, салат з оігрками, помідорами та зеленню. Для гарніру зварити кіноа.

Рис та салат. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Раніше ми писали про смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин.

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