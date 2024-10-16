Меню на день на 1600 калорій — прості та корисні рецепти для підтримки форми

Меню на день на 1600 калорій — прості та корисні рецепти, щоб залишатися у формі
Якщо хочете підтримувати свою форму та здоров'я, це меню на 1600 калорій на день — ідеальне рішення. Простий набір рецептів забезпечить вас смачними та корисними стравами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!
На сніданок пропонуємо приготувати скрембл з двох яєць, смажити на вершковому або топленому маслі. Додати кілька скибочок сиру, один помідор, листя шпинату та цільнозерновий хліб.
Для перекусу пропонуємо фрукти та сир. Беремо кавун, додаємо сир фета та 15 г улюблених горіхів. Фрукти можна обирати будь-які.
Для обіду до 200 г рису додати 40 г слабосоленої сьомги, нарізати один огірок та додати консервовані зелені боби, які можна замінити на заморожені. Для соусу змішати домашній майонез та соєвий соус.
Для вечері беремо смажене куряче філе, салат з оігрками, помідорами та зеленню. Для гарніру зварити кіноа.
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