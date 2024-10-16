Меню в день на 1600 калорий — простые и полезные рецепты для поддержания формы

Полезные салаты. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Если хотите поддерживать свою форму и здоровье, это меню на 1600 калорий на день — идеальное решение. Простой набор рецептов обеспечит вас вкусными и полезными блюдами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс — полезные и простые рецепты!

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На завтрак предлагаем приготовить скрембл из двух яиц, жарить на сливочном или топленом масле. Добавить несколько ломтиков сыра, один помидор, листья шпината и цельнозерновой хлеб.

Приготовление завтрака. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Для перекуса предлагаем фрукты и сыр. Берем арбуз, добавляем сыр фета и 15 г любимых орехов. Фрукты можно выбирать любые.

Арбуз и сыр. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Для обеда к 200 г риса добавить 40 г слабосоленой семги, порезать один огурец и добавить консервированные зеленые бобы, которые можно поменять на замороженные. Для соуса смешать домашний майонез и соевый соус.

Рис и рыба. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Для ужина берем жареное куриное филе, салат с огурцами, помидорами и зеленью. Для гарнира сварить киноа.

Рис и салат. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

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