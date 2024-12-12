Меню на Новий рік 2025 за 2 години — що приготувати швидко і смачно

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Плануєте святковий стіл на Новий рік 2025? Пропонуємо 6 оригінальних і смачних рецептів, які можна приготувати всього за 2 години. Ці страви прикрасять ваш стіл і порадують гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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1. Курка в гірчичному соусі

Курка в спеціях. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

курка — 1 шт.

сіль;

куркума;

коріандр;

імбир;

часник сушений;

лавровий лист мелений.

Для соусу:

сметана — 2 ст.л.;

гірчиця — 1 ст.л.;

яблука — 2 шт.;

лимонний сік — 1 шт.;

кориця — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Курку промити, посолити і натерти спеціями: куркумою, коріандром, імбиром, часником і лавровим листом. В окремій мисці змішати сметану, гірчицю, яблука, натерті на тертці, лимонний сік і корицю.

Підготовлену курку викласти в форму для запікання, полити соусом і запікати в духовці при температурі 180 °C протягом 40-50 хвилин, поки курка не стане м'якою та золотистою.

2. Печінковий паштет

Печінковий паштет. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

печінка — 700 г;

морква — 2 шт.;

цибуля — 1 велика;

олія — 3 ст.л.;

сіль — 0,5 ч.л.;

масло — 150 г.

Спосіб приготування

Печінку промити і нарізати невеликими шматочками. Обсмажити її в олії на середньому вогні до готовності.

Моркву і цибулю натерти або порізати та додати до печінки, тушкувати до м'якості овочів. Перекласти печінку з овочами в блендер, додати масло, сіль і перебити до однорідної маси.

Перелити паштет у контейнер і охолодити в холодильнику.

3. Закусочний сир

Закусочний сир. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 1,2 кг;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч.л.;

сода — 1 ч.л.;

олія — 1 ст.л.;

куркума — 0,5 ч.л.;

хмелі-сунелі — 0,5 ч.л.;

кунжут чорний — 1 ст.л.;

паприка копчена — 1 ч.л.

Спосіб приготування

У кисломолочний сир додати яйце, сіль, соду, олію, куркуму, хмелі-сунелі, паприку та добре перемішати.

Викласти масу на розігріту сковороду і смажити на середньому вогні до золотистої скоринки.

Готовий сир посипати чорним кунжутом і подавати як закуску до хліба або овочів.

4. Скумбрія фарширована святкова

Фарширована скумбрія. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

риба скумбрія — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

кріп;

лимон — 2-4 скибки;

сіль;

спеції;

сир — 50 г.

Спосіб приготування

Скумбрію очистити від нутрощів, голову та хвіст обрізати. Моркву натерти на тертці, цибулю нарізати кубиками. Обсмажити овочі на сковороді до м'якості.

Фаршировану рибу заповнити овочами, посолити і приправити спеціями. Всередину покласти кілька скибочок лимона та гілочки кропу.

Загорнути скумбрію в фольгу і запікати в духовці при 180°C близько 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності зняти фольгу і посипати рибу тертим сиром, щоб він розплавився.

Святкові страви. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

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