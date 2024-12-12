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Меню на Новий рік 2025 — 6 цікавих рецептів за 2 години

12 грудня 2024 20:42
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Меню на Новий рік 2025 за 2 години — що приготувати швидко і смачно
Новорічний стіл. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Плануєте святковий стіл на Новий рік 2025? Пропонуємо 6 оригінальних і смачних рецептів, які можна приготувати всього за 2 години. Ці страви прикрасять ваш стіл і порадують гостей. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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1. Курка в гірчичному соусі

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Курка в спеціях. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться: 

  • курка — 1 шт.
  • сіль;
  • куркума;
  • коріандр;
  • імбир;
  • часник сушений;
  • лавровий лист мелений.

Для соусу:

  • сметана — 2 ст.л.;
  • гірчиця — 1 ст.л.;
  • яблука — 2 шт.;
  • лимонний сік — 1 шт.;
  • кориця — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Курку промити, посолити і натерти спеціями: куркумою, коріандром, імбиром, часником і лавровим листом. В окремій мисці змішати сметану, гірчицю, яблука, натерті на тертці, лимонний сік і корицю.

Підготовлену курку викласти в форму для запікання, полити соусом і запікати в духовці при температурі 180 °C протягом 40-50 хвилин, поки курка не стане м'якою та золотистою.

2. Печінковий паштет

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Печінковий паштет. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться: 

  • печінка — 700 г;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 1 велика;
  • олія — 3 ст.л.;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • масло — 150 г.

Спосіб приготування

Печінку промити і нарізати невеликими шматочками. Обсмажити її в олії на середньому вогні до готовності.

Моркву і цибулю натерти або порізати та додати до печінки, тушкувати до м'якості овочів. Перекласти печінку з овочами в блендер, додати масло, сіль і перебити до однорідної маси.

Перелити паштет у контейнер і охолодити в холодильнику.

3. Закусочний сир

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Закусочний сир. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться: 

  • сир кисломолочний — 1,2 кг;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • сода — 1 ч.л.;
  • олія — 1 ст.л.;
  • куркума — 0,5 ч.л.;
  • хмелі-сунелі — 0,5 ч.л.;
  • кунжут чорний — 1 ст.л.;
  • паприка копчена — 1 ч.л.

Спосіб приготування

У кисломолочний сир додати яйце, сіль, соду, олію, куркуму, хмелі-сунелі, паприку та добре перемішати.

Викласти масу на розігріту сковороду і смажити на середньому вогні до золотистої скоринки.

Готовий сир посипати чорним кунжутом і подавати як закуску до хліба або овочів.

4. Скумбрія фарширована святкова

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Фарширована скумбрія. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться: 

  • риба скумбрія — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • кріп;
  • лимон — 2-4 скибки;
  • сіль;
  • спеції; 
  • сир — 50 г.

Спосіб приготування

Скумбрію очистити від нутрощів, голову та хвіст обрізати. Моркву натерти на тертці, цибулю нарізати кубиками. Обсмажити овочі на сковороді до м'якості.

Фаршировану рибу заповнити овочами, посолити і приправити спеціями. Всередину покласти кілька скибочок лимона та гілочки кропу.

Загорнути скумбрію в фольгу і запікати в духовці при 180°C близько 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності зняти фольгу і посипати рибу тертим сиром, щоб він розплавився.

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Святкові страви. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

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