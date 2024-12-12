Меню на Новый год 2025 за 2 часа – что приготовить быстро и вкусно

Меню на Новый год 2025 — 6 интересных рецептов за 2 часа
Планируете праздничный стол на Новый год 2025 ? Предлагаем 6 оригинальных и вкусных рецептов, которые можно приготовить всего за 2 часа. Эти блюда украсят ваш стол и обрадуют гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
1. Курица в горчичном соусе
Вам понадобится:
- курица — 1 шт.
- соль;
- куркума;
- кориандр;
- имбирь;
- чеснок сушеный;
- лавровый лист молотый.
Для соуса:
- сметана — 2 ст.л.;
- горчица — 1 ст.л.;
- яблоки — 2 шт.;
- лимонный сок — 1 шт.;
- корица — 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Курицу промыть, посолить и натереть специями: куркумой, кориандром, имбирем, чесноком и лавровым листом. В отдельной миске смешать сметану, горчицу, яблоки, натертые на терке, лимонный сок и корицу.
Подготовленную курицу выложить в форму для запекания, полить соусом и запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40-50 минут, пока курица не станет мягкой и золотистой.
2. Печеночный паштет
Вам понадобится:
- печень — 700 г;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 1 большой;
- масло — 3 ст.л.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- масло — 150 г.
Способ приготовления
Печень промыть и нарезать небольшими кусочками. Обжарить его в масле на среднем огне до готовности.
Морковь и лук натереть или порезать и добавить в печень, тушить до мягкости овощей. Переложить печень с овощами в блендер, добавить масло, соль и перебить в однородную массу.
Перелить паштет в контейнер и охладить в холодильнике.
3. Закусочный сыр
Вам понадобится:
- творог — 1,2 кг;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч.л.;
- сода — 1 ч.л.;
- масло — 1 ст.л.;
- куркума — 0,5 ч.л.;
- хмели-суннели — 0,5 ч.л.;
- кунжут черный — 1 ст.л.;
- паприка копченая — 1 ч.л.
Способ приготовления
В творог добавить яйцо, соль, соду, растительное масло, куркуму, хмели-сунели, паприку и хорошо перемешать.
Выложить массу на разогретую сковороду и жарить на среднем огне до золотистой корочки.
Готовый сыр посыпать черным кунжутом и подавать в качестве закуски в хлеб или овощи.
4. Скумбрия фаршированная праздничная
Вам понадобится:
- рыба скумбрия – 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- укроп;
- лимон — 2-4 ломтика;
- соль;
- специи;
- сыр – 50 г.
Способ приготовления
Скумбрию очистить от внутренностей, голову и хвост обрезать. Морковь натереть на терке, лук порезать кубиками. Обжарить овощи на сковороде до мягкости.
Фаршированную рыбу заполнить овощами, посолить и приправить специями. Внутрь положить несколько ломтиков лимона и веточки укропа.
Завернуть скумбрию в фольгу и запекать в духовке при 180°C около 40 минут. За 10 минут до готовности снять фольгу и посыпать рыбу тертым сыром, чтобы он расплавился.
Еще для двух блюд предлагаем приготовить два любых салата по вашему выбору. В этом вам может понадобиться наша подборка праздничных блюд.
Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.
Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.
Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.
Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.
Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.
А вместо "Оливье" предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".
Читайте Новини.LIVE!