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Меню на Новый год 2025 — 6 интересных рецептов за 2 часа

12 декабря 2024 20:42
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Меню на Новый год 2025 за 2 часа – что приготовить быстро и вкусно
Новогодний стол. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Планируете праздничный стол на Новый год 2025 ? Предлагаем 6 оригинальных и вкусных рецептов, которые можно приготовить всего за 2 часа. Эти блюда украсят ваш стол и обрадуют гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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1. Курица в горчичном соусе

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Курица в специях. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

  • курица — 1 шт.
  • соль;
  • куркума;
  • кориандр;
  • имбирь;
  • чеснок сушеный;
  • лавровый лист молотый.

Для соуса:

  • сметана — 2 ст.л.;
  • горчица — 1 ст.л.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • лимонный сок — 1 шт.;
  • корица — 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Курицу промыть, посолить и натереть специями: куркумой, кориандром, имбирем, чесноком и лавровым листом. В отдельной миске смешать сметану, горчицу, яблоки, натертые на терке, лимонный сок и корицу.

Подготовленную курицу выложить в форму для запекания, полить соусом и запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40-50 минут, пока курица не станет мягкой и золотистой.

2. Печеночный паштет

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Печеночный паштет. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

  • печень — 700 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 1 большой;
  • масло — 3 ст.л.;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • масло — 150 г.

Способ приготовления

Печень промыть и нарезать небольшими кусочками. Обжарить его в масле на среднем огне до готовности.

Морковь и лук натереть или порезать и добавить в печень, тушить до мягкости овощей. Переложить печень с овощами в блендер, добавить масло, соль и перебить в однородную массу.

Перелить паштет в контейнер и охладить в холодильнике.

3. Закусочный сыр

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Закусочный сыр. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

  • творог — 1,2 кг;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • сода — 1 ч.л.;
  • масло — 1 ст.л.;
  • куркума — 0,5 ч.л.;
  • хмели-суннели — 0,5 ч.л.;
  • кунжут черный — 1 ст.л.;
  • паприка копченая — 1 ч.л.

Способ приготовления

В творог добавить яйцо, соль, соду, растительное масло, куркуму, хмели-сунели, паприку и хорошо перемешать.

Выложить массу на разогретую сковороду и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

Готовый сыр посыпать черным кунжутом и подавать в качестве закуски в хлеб или овощи.

4. Скумбрия фаршированная праздничная

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Фаршированная скумбрия. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

  • рыба скумбрия – 1 шт.;
  • морковь - 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • укроп;
  • лимон — 2-4 ломтика;
  • соль;
  • специи;
  • сыр – 50 г.

Способ приготовления

Скумбрию очистить от внутренностей, голову и хвост обрезать. Морковь натереть на терке, лук порезать кубиками. Обжарить овощи на сковороде до мягкости.

Фаршированную рыбу заполнить овощами, посолить и приправить специями. Внутрь положить несколько ломтиков лимона и веточки укропа.

Завернуть скумбрию в фольгу и запекать в духовке при 180°C около 40 минут. За 10 минут до готовности снять фольгу и посыпать рыбу тертым сыром, чтобы он расплавился.

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Праздничные блюда. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

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