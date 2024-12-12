Меню на Новый год 2025 за 2 часа – что приготовить быстро и вкусно

Новогодний стол. Фото: Freepik

Планируете праздничный стол на Новый год 2025 ? Предлагаем 6 оригинальных и вкусных рецептов, которые можно приготовить всего за 2 часа. Эти блюда украсят ваш стол и обрадуют гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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1. Курица в горчичном соусе

Курица в специях. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

курица — 1 шт.

соль;

куркума;

кориандр;

имбирь;

чеснок сушеный;

лавровый лист молотый.

Для соуса:

сметана — 2 ст.л.;

горчица — 1 ст.л.;

яблоки — 2 шт.;

лимонный сок — 1 шт.;

корица — 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Курицу промыть, посолить и натереть специями: куркумой, кориандром, имбирем, чесноком и лавровым листом. В отдельной миске смешать сметану, горчицу, яблоки, натертые на терке, лимонный сок и корицу.

Подготовленную курицу выложить в форму для запекания, полить соусом и запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40-50 минут, пока курица не станет мягкой и золотистой.

2. Печеночный паштет

Печеночный паштет. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

печень — 700 г;

морковь — 2 шт.;

лук — 1 большой;

масло — 3 ст.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

масло — 150 г.

Способ приготовления

Печень промыть и нарезать небольшими кусочками. Обжарить его в масле на среднем огне до готовности.

Морковь и лук натереть или порезать и добавить в печень, тушить до мягкости овощей. Переложить печень с овощами в блендер, добавить масло, соль и перебить в однородную массу.

Перелить паштет в контейнер и охладить в холодильнике.

3. Закусочный сыр

Закусочный сыр. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

творог — 1,2 кг;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч.л.;

сода — 1 ч.л.;

масло — 1 ст.л.;

куркума — 0,5 ч.л.;

хмели-суннели — 0,5 ч.л.;

кунжут черный — 1 ст.л.;

паприка копченая — 1 ч.л.

Способ приготовления

В творог добавить яйцо, соль, соду, растительное масло, куркуму, хмели-сунели, паприку и хорошо перемешать.

Выложить массу на разогретую сковороду и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

Готовый сыр посыпать черным кунжутом и подавать в качестве закуски в хлеб или овощи.

4. Скумбрия фаршированная праздничная

Фаршированная скумбрия. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

рыба скумбрия – 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук – 1 шт.;

укроп;

лимон — 2-4 ломтика;

соль;

специи;

сыр – 50 г.

Способ приготовления

Скумбрию очистить от внутренностей, голову и хвост обрезать. Морковь натереть на терке, лук порезать кубиками. Обжарить овощи на сковороде до мягкости.

Фаршированную рыбу заполнить овощами, посолить и приправить специями. Внутрь положить несколько ломтиков лимона и веточки укропа.

Завернуть скумбрию в фольгу и запекать в духовке при 180°C около 40 минут. За 10 минут до готовности снять фольгу и посыпать рыбу тертым сыром, чтобы он расплавился.

Праздничные блюда. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

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