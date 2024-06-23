Що можна їсти на Петров Пост 2024 - меню страв та список продуктів.

Жінка тримає свічку. Фото: Freepik

Петров піст, також відомий як Апостольський піст, починається через тиждень після П'ятдесятниці та закінчується в день свята святих апостолів Петра та Павла. Цей пост менш суворий порівняно з Великим постом, але все ж таки вимагає дотримання певних харчових обмежень.

Новини.LIVE розкажуть про продукти та страви, які дозволяється вживати.

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Згідно з представниками Православної Церкви України (ПЦУ), у 2024 році за новим календарем Петров пост скасовано через дуже пізній Великдень. Зазвичай піст починається за тиждень після П'ятдесятниці та закінчується у свято святих апостолів Петра та Павла. Цього року Трійця святкується 23 червня, а день святих Петра та Павла — 29 червня.

Протягом Петрова поста заборонене м'ясо, молочні продукти та яйця, але дозволяється риба, морепродукти, а також рослинна їжа. Ми докладно розглянемо, які продукти та страви можна включити у ваше меню під час Петрова посту.

Основні продукти для Петрова посту

Овочі та зелень. Фото: Freepik

Овочі, зелень та фрукти

Морква, буряк, капуста, картопля, кабачки, баклажани, помідори, огірки. Листова зелень, шпинат, салат, петрушка, кріп, базилік.

Яблука, груші, банани, цитрусові, ягоди (полуниця, малина, чорниця, смородина).

Бобові

Також варто звернути увагу на квасолю, сочевицю, нут та горох.

Злаки та крупи

Гречка, рис, вівсянка, перловка, пшоно, кіноа, булгур.

Горіхи та насіння

Волоські горіхи, мигдаль, кешью, насіння льону, гарбузове насіння, соняшникове насіння.

Асорти горіхів. Фото: Freepik

Гриби

Лісові гриби, печериці, гливи.

Морепродукти та риба

Риба (в дозволені дні), креветки, кальмари, мідії.

Приклади страв для Петрова посту

Приготування грибів. Фото: Freepik

Овочевий суп із грибами

Наріжте картоплю, моркву, цибулю та гриби. Обсмажте цибулю та моркву, потім додайте гриби. Перекладіть все в каструлю, додайте картоплю та залийте водою. Варіть до готовності, приправте сіллю, перцем та зеленню.

Крем-суп із броколі

Відваріть броколі з картоплею та цибулею, потім подрібніть блендером до кремової консистенції. Додайте сіль, перець та трохи оливкової олії.

Салат зі свіжих овочів

Наріжте огірки, помідори, болгарський перець та зелень. Заправте оливковою олією, сіллю та лимонним соком.

Салат з кіноа та авокадо

Відваріть кіноа, додайте нарізаний авокадо, помідори чері, червону цибулю та зелень. Заправте соком лимона та оливковою олією.

Рагу з овочів

Обсмажте цибулю та часник, додайте нарізані кабачки, баклажани, помідори та перець. Тушіть до готовності, приправте сіллю, перцем та зеленню.

Плов із грибами

Обсмажте цибулю та моркву, додайте гриби та рис. Залийте водою, додайте спеції (куркуму, паприку, зіру) та варіть до готовності.

Запечена риба з овочами

Покладіть рибу на лист, додайте нарізані овочі (картоплю, моркву, цибулю). Полийте оливковою олією, приправте сіллю та спеціями. Запікайте в духовці до готовності.

Рибні котлети

Подрібніть філе риби, додайте цибулю, часник, зелень та спеції. Сформуйте котлети та обсмажте їх на пательні.

Закуски та перекушування:

Хумус. Змішайте відварений нут, тахіні, лимонний сік, часник та оливкову олію. Подрібніть все до пастоподібної консистенції.

Гуакамоле. Розімніть авокадо, додайте нарізану цибулю, помідори, часник, лимонний сік та зелень. Перемішайте і подавайте з хлібцями чи тостами.

Поради та рекомендації

Плануйте своє меню на тиждень наперед, щоб урізноманітнити раціон і уникати страв, що повторюються.

Включайте в раціон різні овочі, фрукти та злаки, щоб отримати всі необхідні вітаміни та мінерали.

Використовуйте замінники м'яса, такі як гриби та бобові, щоб забезпечити достатню кількість білка.

Спеції та трави допоможуть урізноманітнити смак страв та зробити їх більш апетитними.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете дотримуватися Петрова посту з користю для здоров'я і насолодою від смачних і різноманітних страв.

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