Что можно есть на Петров Пост 2024 — меню блюд и список продуктов.

Женщина держит свечу. Фото: Freepik

Петров пост, также известный как Апостольский пост, начинается через неделю после Пятидесятницы и заканчивается в день праздника святых апостолов Петра и Павла. Этот пост менее строгий по сравнению с Великим постом, но все же требует соблюдения определенных пищевых ограничений.

Новини.LIVE расскажут про продукты и блюда, которые разрешается употреблять.

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Согласно представителям Православной Церкви Украины (ПЦУ), в 2024 году по новому календарю Петров пост отменен из-за очень поздней Пасхи. Обычно пост начинается через неделю после Пятидесятницы и заканчивается в праздник святых апостолов Петра и Павла. В этом году Троица празднуется 23 июня, а день святых Петра и Павла — 29 июня.

В течение Петрова поста запрещены мясо, молочные продукты и яйца, но разрешены рыба, морепродукты, а также растительная пища. В этом руководстве мы подробно рассмотрим, какие продукты и блюда можно включить в ваше меню во время Петрова поста.

Основные продукты для Петрова поста

Овощи и зелень. Фото: Freepik

Овощи, зелень и фрукты

Морковь, свекла, капуста, картофель, кабачки, баклажаны, помидоры, огурцы. Листовая зелень, шпинат, салат, петрушка, укроп, базилик.

Яблоки, груши, бананы, цитрусовые, ягоды (клубника, малина, черника, смородина).

Бобовые

Также стоит обратить внимание на фасоль, чечевицу, нут и горох.

Злаки и крупы

Гречка, рис, овсянка, перловка, пшено, киноа, булгур.

Орехи и семена

Грецкие орехи, миндаль, кешью, семена льна, тыквенные семечки, подсолнечные семечки.

Ассорти орехов. Фото: Freepik

Грибы

Лесные грибы, шампиньоны, вешенки.

Морепродукты и рыба

Рыба (в разрешенные дни), креветки, кальмары, мидии.

Примеры блюд для Петрова поста

Приготовление грибов. Фото: Freepik

Овощной суп с грибами

Нарежьте картофель, морковь, лук и грибы. Обжарьте лук и морковь, затем добавьте грибы. Переложите все в кастрюлю, добавьте картофель и залейте водой. Варите до готовности, приправьте солью, перцем и зеленью.

Крем-суп из брокколи

Отварите брокколи с картофелем и луком, затем измельчите блендером до кремовой консистенции. Добавьте соль, перец и немного оливкового масла.

Салат из свежих овощей

Нарежьте огурцы, помидоры, болгарский перец и зелень. Заправьте оливковым маслом, солью и лимонным соком.

Салат с киноа и авокадо

Отварите киноа, добавьте нарезанный авокадо, помидоры черри, красный лук и зелень. Заправьте соком лимона и оливковым маслом.

Рагу из овощей

Обжарьте лук и чеснок, добавьте нарезанные кабачки, баклажаны, помидоры и перец. Тушите до готовности, приправьте солью, перцем и зеленью.

Плов с грибами

Обжарьте лук и морковь, добавьте грибы и рис. Залейте водой, добавьте специи (куркума, паприка, зира) и варите до готовности.

Запеченная рыба с овощами

Положите рыбу на противень, добавьте нарезанные овощи (картофель, морковь, лук). Полейте оливковым маслом, приправьте солью и специями. Запекайте в духовке до готовности.

Рыбные котлеты

Измельчите филе рыбы, добавьте лук, чеснок, зелень и специи. Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде.

Закуски и перекусы:

Хумус. Смешайте отварной нут, тахини, лимонный сок, чеснок и оливковое масло. Измельчите все до пастообразной консистенции.

Гуакамоле. Разомните авокадо, добавьте нарезанный лук, помидоры, чеснок, лимонный сок и зелень. Перемешайте и подавайте с хлебцами или тостами.

Советы и рекомендации

Планируйте свое меню на неделю вперед, чтобы разнообразить рацион и избегать повторяющихся блюд.

Включайте в рацион различные овощи, фрукты и злаки, чтобы получить все необходимые витамины и минералы.

Используйте заменители мяса, такие как грибы и бобовые, чтобы обеспечить достаточное количество белка.

Специи и травы помогут разнообразить вкус блюд и сделать их более аппетитными.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете соблюдать Петров пост с пользой для здоровья и наслаждением от вкусных и разнообразных блюд.

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