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Меню на Різдво 2024 — 12 страв на Святвечір

3 грудня 2024 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Меню на Різдво 2024 - 12 традиційних страв на Святвечір та їх символіка
Святковий стіл. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Різдво в Україні неможливо уявити без традиційних 12 страв на Святвечір. Кожна з них має глибоку символіку і несе особливий зміст, поєднуючи сім'ю за святковим столом. Дізнайтеся, які страви мають бути на вашому столі у 2024 році та як їх приготувати, щоб зберегти традиції та створити затишну атмосферу свята.

Новини.LIVE розкажуть про те, які страви готують на Святвечір і що кожна символізує

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З 2023 року Різдво в Україні офіційно відзначається 25 грудня за Григоріанським календарем. Проте традиція святкувати Святвечір із приготуванням 12 символічних страв залишається невід'ємною частиною української культури. Цей день поєднує сім'ї за столом, створюючи особливу атмосферу тепла та затишку.

Коли готувати 12 страв на Святвечір

Підготовка різдвяної вечері починається заздалегідь. Зазвичай господині планують меню за кілька днів, а готувати починають зранку на день Святвечора. До появи першої зірки за стіл не сідають — це символізує очікування на народження Ісуса Христа.

На столі обов'язково мають бути пісні страви, адже до закінчення різдвяного посту м'ясо та жирна їжа виключаються. У центрі столу розташовується свічка як символ світла та віри, а поряд — кутя, головна страва свята.

Символіка та склад 12 різдвяних страв

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Страви на столі. Фото: Freepik

Кутя

Головна страва, що символізує життя, достаток та єдність сім'ї. Готується з вареної пшениці, меду, маку та горіхів.

Узвар

Компот із сухофруктів, який символізує здоров'я, довголіття та благополуччя.

Пісний борщ із грибами

Кислий борщ — символ очищення та духовної чистоти. Готується без м'яса з додаванням сушених грибів.

Вареники з картоплею чи капустою

Традиційна українська страва, що символізує достаток та родючість.

Голубці з пісною начинкою

Символ сімейної єдності та піклування. Для начинки використовують рис, гречку чи овочі.

Смажена чи маринована риба

Риба — символ віри та душевної гармонії. Готується різними способами: смажена, запечена чи маринована.

Грибна юшка

Це насичений грибний суп, який символізує багатство та родючість.

Картопля чи пюре

Проста та ситна страва, яка символізує надійність та працьовитість.

Квасоля чи горох

Ці бобові символізують згуртованість та силу сім'ї.

Пиріг чи запіканка з маком

Макова випічка символізує спокій та достаток.

Як правильно подати страви

Усі 12 страв розміщують на столі одночасно. Кутя і узвар — центральні страви, з яких починають трапезу. Для кожного члена сім'ї готують окремі порції, щоб усі могли скуштувати кожну страву.

Окраса столу має символічне значення. Скатертина повинна бути білою, під неї кладуть трохи сіна на згадку про місце народження Ісуса Христа. А свічка на столі створює атмосферу тепла та духовності.

Навіщо готувати саме 12 страв

Кількість страв пов'язані з кількістю апостолів. Кожен із них символізує різні якості, необхідні підтримки гармонії у ній. Ці страви не лише насичують, а й несуть глибокий духовний зміст, роблячи Різдво особливим днем.

Дотримуючись традицій, можна створити затишну атмосферу, яка поєднає всіх близьких за святковим столом.

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