Меню на Рождество 2024 — 12 традиционных блюд на Сочельник и их символика

Праздничный стол. Фото: Freepik

Рождество в Украине невозможно представить без традиционных 12 блюд на Сочельник. Каждое из них имеет глубокую символику и несет особый смысл, объединяя семью за праздничным столом. Узнайте, какие блюда должны быть на вашем столе в 2024 году и как их приготовить, чтобы сохранить традиции и создать уютную атмосферу праздника.

Новини.LIVE расскажут про то, какие блюда готовят на Сочельник и что каждое символизирует

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С 2023 года Рождество в Украине официально отмечается 25 декабря по Григорианскому календарю. Однако традиция праздновать Сочельник с приготовлением 12 символических блюд остается неотъемлемой частью украинской культуры. Этот день объединяет семьи за столом, создавая особую атмосферу тепла и уюта.

Когда готовить 12 блюд на Сочельник

Подготовка рождественского ужина начинается заранее. Обычно хозяйки планируют меню за несколько дней, а готовить начинают утром в день Сочельника. До появления первой звезды за стол не садятся — это символизирует ожидание рождения Иисуса Христа.

На столе обязательно должны быть постные блюда, ведь до окончания рождественского поста мясо и жирная пища исключаются. В центре стола располагается свеча как символ света и веры, а рядом — кутья, главное блюдо праздника.

Символика и состав 12 рождественских блюд

Блюда на столе. Фото: Freepik

Кутья

Главное блюдо, символизирующее жизнь, изобилие и единство семьи. Готовится из вареной пшеницы, меда, мака и орехов.

Узвар

Компот из сухофруктов, который символизирует здоровье, долголетие и благополучие.

Постный борщ с грибами

Кислый борщ — символ очищения и духовной чистоты. Готовится без мяса, с добавлением сушеных грибов.

Вареники с картошкой или капустой

Традиционное украинское блюдо, символизирующее достаток и плодородие.

Голубцы с постной начинкой

Символ семейного единства и заботы. Для начинки используют рис, гречку или овощи.

Жареная или маринованная рыба

Рыба — символ веры и душевной гармонии. Готовится разными способами: жареная, запеченная или маринованная.

Грибная юшка

Это насыщенный грибной суп, который символизирует богатство и плодородие.

Картофель или пюре

Простое и сытное блюдо, которое символизирует надежность и трудолюбие.

Фасоль или горох

Эти бобовые символизируют сплоченность и силу семьи.

Пирог или запеканка с маком

Маковая выпечка символизирует спокойствие и изобилие.

Как правильно подать блюда

Все 12 блюд размещают на столе одновременно. Кутья и узвар — центральные блюда, с которых начинают трапезу. Для каждого члена семьи готовят отдельные порции, чтобы все могли попробовать каждое блюдо.

Украшение стола имеет символическое значение. Скатерть должна быть белой, под нее кладут немного сена в память о месте рождения Иисуса Христа. А свеча на столе создает атмосферу тепла и духовности.

Зачем готовить именно 12 блюд

Количество блюд связано с числом апостолов. Каждый из них символизирует разные качества, необходимые для поддержания гармонии в семье. Эти блюда не только насыщают, но и несут глубокий духовный смысл, делая Рождество особенным днем.

Придерживаясь традиций, можно создать уютную атмосферу, которая объединит всех близких за праздничным столом.

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