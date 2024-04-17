Великодні яйця. Фото: Freepik

Цього року 5 травня віруючі відзначать світле свято Воскресіння Христового. Старовинна українська традиція наказує відвідувати церкву у Великдень, прославляти Воскресіння Христа, освячувати пасхальний кошик і повертатися додому, щоб насолодитися святковим обідом з освяченими продуктами та різноманітними пасхальними стравами.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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На святковому столі обов'язково присутні освячені продукти з великоднього кошика: ароматна паска, яскраві яйця-писанки, м'ясні вироби, свіжа олія, ніжна сирна запіканка, хрін і сіль.

Великодній куліч. Фото: Freepik

Традиційні великодні страви — це насамперед ті, які освячують у церкві та подають на великодньому сімейному сніданку.

Наші пращури освячували їжу, яку вони утримувалися вживати під час Великого посту, включаючи яйця, сир, олію, шинку, ковбаси та інше.

Великодні яйця. Фото: Freepik

Зазвичай у традиційному великодньому кошику знаходяться:

пасха (паска) — символ Воскресіння та духовної їжі;

яйця (фарбування) — символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху та цілісності;

олія та сир (молочні продукти) — символ зв'язку між людьми та Ісусом Христом;

шинка та ковбаса — символ прощення;

сіль — символ гіркоти, яку кожен християнин повинен пізнати, очищаючись від гріхів і захищаючись від злих очей;

гіркий хрін — символ сили та здоров'я.

Інші страви на святковому столі пов'язані не так з релігійними звичаями, як із сезонними продуктами та кулінарними традиціями регіону чи сім'ї.

Це можуть бути різноманітні м'ясні страви (холодці, рулети та інше), пироги, закуски, рибні страви, овочі та салати, фрукти, тістечка та багато іншого.

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