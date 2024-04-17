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Меню на Пасху 2024 — что должно быть на столе

17 апреля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Пасха 2024, что обязательно должно быть на столе
Пасхальные яйца. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

В этом году 5 мая верующие отметят светлый праздник Воскресения Христова. Старинная украинская традиция предписывает посещать церковь в Пасхальное утро, прославлять Воскресение Христа, освящать пасхальную корзину и возвращаться домой, чтобы насладиться праздничным обедом с освященными продуктами и разнообразными пасхальными блюдами.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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На праздничном столе обязательно присутствуют освященные продукты из пасхальной корзины: ароматный кулич, яркие яйца-писанки, мясные изделия, свежее масло, нежная творожная запеканка, хрен и соль.

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Пасхальный кулич. Фото: Freepik

Традиционные пасхальные блюда — это прежде всего те, которые освящают в церкви и подают на пасхальном семейном завтраке.

Наши предки освящали пищу, которую они воздерживались употреблять во время Великого поста, включая яйца, сыр, масло, ветчину, колбасы и прочее.

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Пасхальные яйца. Фото: Freepik

Обычно в традиционной пасхальной корзине находятся:

  • пасха (кулич) — символ Воскресения и духовной пищи;
  • яйца (крашенки) — символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения и целостности;
  • масло и сыр (молочные продукты) — символ связи между людьми и Иисусом Христом;
  • ветчина и колбаса — символ прощения;
  • соль — символ горечи, которую каждый христианин должен познать, очищаясь от грехов и защищаясь от злых глаз;
  • горький хрен — символ силы и здоровья.

Другие блюда на праздничном столе связаны не столько с религиозными обычаями, сколько с сезонными продуктами и кулинарными традициями региона или семьи.

Это могут быть разнообразные мясные блюда (холодцы, рулеты и прочее), пироги, закуски, рыбные блюда, овощи и салаты, фрукты, пирожные и многое другое.

Ранее мы писали, что нельзя делать в Страстную неделю и какое значение имеет каждый день недели перед Пасхой.

Напомним, мы рассказывали, как украинцы празднуют Чистый четверг в 2024 году, что нужно знать о традициях и запретах праздника.

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