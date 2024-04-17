Пасха 2024, что обязательно должно быть на столе

Пасхальные яйца. Фото: Freepik

В этом году 5 мая верующие отметят светлый праздник Воскресения Христова. Старинная украинская традиция предписывает посещать церковь в Пасхальное утро, прославлять Воскресение Христа, освящать пасхальную корзину и возвращаться домой, чтобы насладиться праздничным обедом с освященными продуктами и разнообразными пасхальными блюдами.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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На праздничном столе обязательно присутствуют освященные продукты из пасхальной корзины: ароматный кулич, яркие яйца-писанки, мясные изделия, свежее масло, нежная творожная запеканка, хрен и соль.

Пасхальный кулич. Фото: Freepik

Традиционные пасхальные блюда — это прежде всего те, которые освящают в церкви и подают на пасхальном семейном завтраке.

Наши предки освящали пищу, которую они воздерживались употреблять во время Великого поста, включая яйца, сыр, масло, ветчину, колбасы и прочее.

Пасхальные яйца. Фото: Freepik

Обычно в традиционной пасхальной корзине находятся:

пасха (кулич) — символ Воскресения и духовной пищи;

яйца (крашенки) — символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения и целостности;

масло и сыр (молочные продукты) — символ связи между людьми и Иисусом Христом;

ветчина и колбаса — символ прощения;

соль — символ горечи, которую каждый христианин должен познать, очищаясь от грехов и защищаясь от злых глаз;

горький хрен — символ силы и здоровья.

Другие блюда на праздничном столе связаны не столько с религиозными обычаями, сколько с сезонными продуктами и кулинарными традициями региона или семьи.

Это могут быть разнообразные мясные блюда (холодцы, рулеты и прочее), пироги, закуски, рыбные блюда, овощи и салаты, фрукты, пирожные и многое другое.

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