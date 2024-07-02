Рецепт шоколадного печива на воді за 10 хвилин – покроковий рецепт

М'яке бюджетне шоколадне печиво за 10 хвилин
Простий та бюджетний рецепт шоколадного печива. М'які, ніжні печива готуються швидко, а з'їдаються ще швидше. Інгредієнти дуже доступні, а печиво виходить м'яке, шоколадне, в міру солодке. Схоже на шоколадні пряники.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце 1 шт;
- сіль щіпка;
- борошно 250 г;
- цукор 100 г;
- олія без запаху 60 г;
- вода 50 г;
- какао 20 г;
- ванільний цукор 10 г;
- розпушувач 1 ч. л.
Спосіб приготування
Змішати яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, воду та олію.
Змішати борошно, розпушувач та какао. Просіяти сухі інгредієнти до рідких інгредієнтів. Замісити м'яке тісто.
Сформувати руками 20 кульок. Викласти на пергамент. Трохи притиснути кожну кульку.
Посипати цукровою пудрою. Випікати 15 хвили при температурі 180 °C.
Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.
Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.
Читайте Новини.LIVE!