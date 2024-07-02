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М'яке бюджетне шоколадне печиво за 10 хвилин

2 липня 2024 06:45
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Рецепт шоколадного печива на воді за 10 хвилин – покроковий рецепт
Молоко та печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Простий та бюджетний рецепт шоколадного печива. М'які, ніжні печива готуються швидко, а з'їдаються ще швидше. Інгредієнти дуже доступні, а печиво виходить м'яке, шоколадне, в міру солодке. Схоже на шоколадні пряники.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйце 1 шт;
  • сіль щіпка;
  • борошно 250 г;
  • цукор 100 г;
  • олія без запаху 60 г;
  • вода 50 г;
  • какао 20 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • розпушувач 1 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, воду та олію.

цукор
Цукор та яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно, розпушувач та какао. Просіяти сухі інгредієнти до рідких інгредієнтів. Замісити м'яке тісто.

печиво шоколадне
Приготування печива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформувати руками 20 кульок. Викласти на пергамент. Трохи притиснути кожну кульку.

печиво рецепт
Шоколадне печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати цукровою пудрою. Випікати 15 хвили при температурі 180 °C.

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

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