Рецепт шоколадного печива на воді за 10 хвилин – покроковий рецепт

Молоко та печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простий та бюджетний рецепт шоколадного печива. М'які, ніжні печива готуються швидко, а з'їдаються ще швидше. Інгредієнти дуже доступні, а печиво виходить м'яке, шоколадне, в міру солодке. Схоже на шоколадні пряники.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйце 1 шт;

сіль щіпка;

борошно 250 г;

цукор 100 г;

олія без запаху 60 г;

вода 50 г;

какао 20 г;

ванільний цукор 10 г;

розпушувач 1 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, воду та олію.

Цукор та яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно, розпушувач та какао. Просіяти сухі інгредієнти до рідких інгредієнтів. Замісити м'яке тісто.

Приготування печива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформувати руками 20 кульок. Викласти на пергамент. Трохи притиснути кожну кульку.

Шоколадне печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати цукровою пудрою. Випікати 15 хвили при температурі 180 °C.

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