Рецепт шоколадного печенья на воде за 10 минут — пошаговый рецепт

Молоко и печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простой и бюджетный рецепт шоколадного печенья. Мягкие, нежные печенья готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Ингредиенты очень доступные, а печенье получается мягкое, шоколадное, в меру сладкое. Похоже на шоколадные пряники.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйцо 1 шт;

соль щепотка;

мука 250 г ;

сахар 100 г;

растительное масло без запаха 60 г;

вода 50 г;

какао 20 г;

ванильный сахар 10 г;

разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления

Смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, воду и растительное масло.

Сахар и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку, разрыхлитель и какао. Просеять сухие ингредиенты к жидким ингредиентам. Замесить мягкое тесто.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать руками 20 шариков. Выложить их на пергамент. Немного прижать каждый шарик.

Шоколадное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать сахарной пудрой. Выпекать 15 минут при температуре 180 °C.

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