Рецепт шоколадного печенья на воде за 10 минут — пошаговый рецепт

Мягкое бюджетное шоколадное печенье за 10 минут
Простой и бюджетный рецепт шоколадного печенья. Мягкие, нежные печенья готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Ингредиенты очень доступные, а печенье получается мягкое, шоколадное, в меру сладкое. Похоже на шоколадные пряники.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо 1 шт;
- соль щепотка;
- мука 250 г ;
- сахар 100 г;
- растительное масло без запаха 60 г;
- вода 50 г;
- какао 20 г;
- ванильный сахар 10 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.
Способ приготовления
Смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, воду и растительное масло.
Смешать муку, разрыхлитель и какао. Просеять сухие ингредиенты к жидким ингредиентам. Замесить мягкое тесто.
Сформировать руками 20 шариков. Выложить их на пергамент. Немного прижать каждый шарик.
Посыпать сахарной пудрой. Выпекать 15 минут при температуре 180 °C.
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