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Мягкое бюджетное шоколадное печенье за 10 минут

2 июля 2024 06:45
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Рецепт шоколадного печенья на воде за 10 минут — пошаговый рецепт
Молоко и печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Простой и бюджетный рецепт шоколадного печенья. Мягкие, нежные печенья готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Ингредиенты очень доступные, а печенье получается мягкое, шоколадное, в меру сладкое. Похоже на шоколадные пряники.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйцо 1 шт;
  • соль щепотка;
  • мука 250 г ;
  • сахар 100 г;
  • растительное масло без запаха 60 г;
  • вода 50 г;
  • какао 20 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления 

Смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, воду и растительное масло.

сахар
Сахар и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку, разрыхлитель и какао. Просеять сухие ингредиенты к жидким ингредиентам. Замесить мягкое тесто.

печенье шоколадное
Приготовление печенья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать руками 20 шариков. Выложить их на пергамент. Немного прижать каждый шарик.  

печенье рецепт
Шоколадное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать сахарной пудрой. Выпекать 15 минут при температуре 180 °C. 

Ранее мы писали про хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки. 

Также мы рассказывали про шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства. 

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