Як приготувати оладки кабачків на сніданок — ідеальний рецепт

М'які та пишні кабачкові оладки на сніданок
Що приготувати, коли вже набридли смажені кабачки на сковороді? Пропонуємо дуже простий і смачний рецепт кабачкових оладок. У цьому рецепті найвдаліше поєднання двох головних інгредієнтів — кабачків та зеленої цибулі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 1 кг кабачків;
- 1+1/3 ч. л. солі;
- 2 яйця;
- пучок зеленої цибулі;
- 130 г борошна;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- чорний перець або до смаку;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Кабачки натерти на тертці, посипати 1 ч.л. солі, залишити на 5-7 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Цибулю нарізати.
Видалити весь зайвий сік з кабачків, перекласти в суху ємність, додати трохи солі за смаком, яйця, борошно, чорний перець, розпушувач.
Кабачки смажити по 4-5 хвилин із кожного боку на помірно прогрітій сковорідці.
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