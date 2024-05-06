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М'які та пишні кабачкові оладки на сніданок

6 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати оладки кабачків на сніданок — ідеальний рецепт
Кабачкові оладки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Що приготувати, коли вже набридли смажені кабачки на сковороді? Пропонуємо дуже простий і смачний рецепт кабачкових оладок. У цьому рецепті найвдаліше поєднання двох головних інгредієнтів — кабачків та зеленої цибулі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 1 кг кабачків;
  • 1+1/3 ч. л. солі;
  • 2 яйця;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 130 г борошна;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • чорний перець або до смаку;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, посипати 1 ч.л. солі, залишити на 5-7 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Цибулю нарізати.

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Кабачки та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Видалити весь зайвий сік з кабачків, перекласти в суху ємність, додати трохи солі за смаком, яйця, борошно, чорний перець, розпушувач.

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Суміш із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кабачки смажити по 4-5 хвилин із кожного боку на помірно прогрітій сковорідці.

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Кабачкові оладки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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