Як приготувати оладки кабачків на сніданок — ідеальний рецепт

Кабачкові оладки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Що приготувати, коли вже набридли смажені кабачки на сковороді? Пропонуємо дуже простий і смачний рецепт кабачкових оладок. У цьому рецепті найвдаліше поєднання двох головних інгредієнтів — кабачків та зеленої цибулі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

1 кг кабачків;

1+1/3 ч. л. солі;

2 яйця;

пучок зеленої цибулі;

130 г борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

чорний перець або до смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, посипати 1 ч.л. солі, залишити на 5-7 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Цибулю нарізати.

Кабачки та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Видалити весь зайвий сік з кабачків, перекласти в суху ємність, додати трохи солі за смаком, яйця, борошно, чорний перець, розпушувач.

Суміш із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кабачки смажити по 4-5 хвилин із кожного боку на помірно прогрітій сковорідці.

Кабачкові оладки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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