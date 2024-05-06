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Мягкие и пышные кабачковые оладьи на завтрак

6 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить кабачковые оладьи на завтрак — идеальный рецепт
Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Что приготовить, когда уже надоели просто жаренные кабачки на сковороде? Предлагаем очень простой и вкусный рецепт кабачковых оладьев. В этом рецепте самое удачное сочетание двух главных ингредиентов — кабачков и зеленого лука. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 1 кг кабачков;
  • 1 + 1/3 ч. л. соли;
  • 2 яйца;
  • пучок зеленого лука;
  • 130 г муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • черный перец или по вкусу;
  • растительное масло для жарки. 

Способ приготовления 

Кабачки натереть на крупной терке, посыпать 1 ч.л. соли, оставить на 5-7 минут, чтобы кабачки пустили сок. Лук нарезать. 

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Кабачки и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Удалить весь лишний сок из кабачков, переложить в сухую емкость, добавить немного соли по вкусу, яйца, муку, черный перец, разрыхлитель.

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Смесь из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кабачки жарить по 4-5 минут с каждой стороны на умеренно прогретой сковородке.

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Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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