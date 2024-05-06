Как приготовить кабачковые оладьи на завтрак — идеальный рецепт

Мягкие и пышные кабачковые оладьи на завтрак
Что приготовить, когда уже надоели просто жаренные кабачки на сковороде? Предлагаем очень простой и вкусный рецепт кабачковых оладьев. В этом рецепте самое удачное сочетание двух главных ингредиентов — кабачков и зеленого лука.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 1 кг кабачков;
- 1 + 1/3 ч. л. соли;
- 2 яйца;
- пучок зеленого лука;
- 130 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- черный перец или по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Кабачки натереть на крупной терке, посыпать 1 ч.л. соли, оставить на 5-7 минут, чтобы кабачки пустили сок. Лук нарезать.
Удалить весь лишний сок из кабачков, переложить в сухую емкость, добавить немного соли по вкусу, яйца, муку, черный перец, разрыхлитель.
Кабачки жарить по 4-5 минут с каждой стороны на умеренно прогретой сковородке.
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