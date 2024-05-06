Как приготовить кабачковые оладьи на завтрак — идеальный рецепт

Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Что приготовить, когда уже надоели просто жаренные кабачки на сковороде? Предлагаем очень простой и вкусный рецепт кабачковых оладьев. В этом рецепте самое удачное сочетание двух главных ингредиентов — кабачков и зеленого лука.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

1 кг кабачков;

1 + 1/3 ч. л. соли;

2 яйца;

пучок зеленого лука;

130 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

черный перец или по вкусу;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, посыпать 1 ч.л. соли, оставить на 5-7 минут, чтобы кабачки пустили сок. Лук нарезать.

Кабачки и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Удалить весь лишний сок из кабачков, переложить в сухую емкость, добавить немного соли по вкусу, яйца, муку, черный перец, разрыхлитель.

Смесь из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кабачки жарить по 4-5 минут с каждой стороны на умеренно прогретой сковородке.

Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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