М‘якоть зі свіжих помідорів на зиму за італійським рецептом — покрокове приготування заготовки

М‘якоть з свіжих помідорів. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Італійський рецепт м’якоті зі свіжих помідорів на зиму — це ідеальний спосіб зберегти смак літа. Заготовка стане незамінною основою для ваших улюблених страв, додаючи їм аромат свіжих томатів. Спосіб приготування простий, але результат вас точно порадує

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.

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Спосіб приготування

Для цього рецепту потрібно взяти перестиглі томати. З помідорів потрібно зняти шкірку. Для цього у воду додати одну-дві ложки соди, помити в цій воді помідори та промити в проточній воді. Тупим кінцем ножа провести по всій поверхні та зняти шкірку.

Шкірка помідорів. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Вирізати серединку та вичавити зайву рідину. Прибрати насіння.

Підгоовка помідорів. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Нарізати м'якоть шматочками. Прибрати рідину, якщо її багато. Це можна зробити за допомогою друшляка.

Маса з помідорів. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

В чисті банки накладаємо помідори. Краї банки витерти та щільно закрутити кришкою.

Помідори в банках. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Ставимо банки для стерилізації. Залити водою вище банок. З моменту закипання варити 40 хвилин. Залишити охолоджуватися у воді.

Стерилізація помідорів. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

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