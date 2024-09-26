М‘якоть зі свіжих помідорів на зиму за італійським рецептом — покрокове приготування заготовки

М‘якоть з свіжих помідорів на зиму за італійський рецептом
Італійський рецепт м’якоті зі свіжих помідорів на зиму — це ідеальний спосіб зберегти смак літа. Заготовка стане незамінною основою для ваших улюблених страв, додаючи їм аромат свіжих томатів. Спосіб приготування простий, але результат вас точно порадує
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.
Спосіб приготування
Для цього рецепту потрібно взяти перестиглі томати. З помідорів потрібно зняти шкірку. Для цього у воду додати одну-дві ложки соди, помити в цій воді помідори та промити в проточній воді. Тупим кінцем ножа провести по всій поверхні та зняти шкірку.
Вирізати серединку та вичавити зайву рідину. Прибрати насіння.
Нарізати м'якоть шматочками. Прибрати рідину, якщо її багато. Це можна зробити за допомогою друшляка.
В чисті банки накладаємо помідори. Краї банки витерти та щільно закрутити кришкою.
Ставимо банки для стерилізації. Залити водою вище банок. З моменту закипання варити 40 хвилин. Залишити охолоджуватися у воді.
Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.
Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.
Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.
Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити.
Читайте Новини.LIVE!