Мякоть из свежих помидоров на зиму по итальянскому рецепту – пошаговое приготовление заготовки

Мякоть из свежих помидоров. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Итальянский рецепт мякоти из свежих помидоров на зиму — это идеальный способ сохранить вкус лета. Заготовка станет незаменимым основанием для ваших любимых блюд, придавая им аромат свежих томатов. Способ приготовления прост, но результат вас точно порадует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты.

Читайте также:

Способ приготовления

Для этого рецепта нужно взять перезрелые томаты. С помидоров нужно снять кожуру. Для этого в воду добавить одну-две ложки соды, промыть в этой воде помидоры и промыть в проточной воде. Тупым концом ножа провести по всей поверхности и снять шкурку.

Кожа помидоров. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Вырезать серединку и выжать лишнюю жидкость. Убрать семена.

Подготовка помидоров. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Нарезать мякоть кусочками. Убрать жидкость, если ее много. Это можно сделать с помощью дуршлага.

Масса из помидоров. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

В чистые банки накладываем помидоры. Края банки вытереть и плотно закрутить крышкой.

Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Ставим банки для стерилизации. Залить водой повыше банок. С момента закипания варить 40 минут. Оставить охлаждаться в воде.

Стерилизация помидоров. Фото: Скриншот YouTube @NadiaKostivRecipes

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.