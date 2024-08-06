М'ясний рулет зі свинячої рульки — покроковий бюджетний рецепт

М'ясний рулет зі свинячої рульки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Цей м'ясний рулет зі свинячої рульки стане справжньою смакотою для вашого столу, не вимагаючи значних витрат. Простий у приготуванні, він здивує вас своїм насиченим смаком і ароматом. Готуйте смачно і економно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

свиняча рулька 1 шт.(1-1,5 кг);

сіль 1 ч.л;

мед 2 ст.л;

солодка паприка 1 ч.л;

суміш солодких перців 1 ч.л;

чорний мелений перець 1 ч.л;

часник 5 зубчиків;

морква 2 шт;

соєвий соус 2 ст.л;

гірчиця 2 ст.л.

Спосіб приготування

Рульку промийте, ножем зачистіть шкірку та висушіть паперовими рушниками. Зробіть розріз до кістки з боку, де вона найближче прилягає до шкіри. Акуратно підрізаючи м'ясо та сухожилля навколо кістки, виріжте її повністю. Це досить простий процес, головне взяти гострий ніж. Кістку не викидайте - з неї можна зварити гарний бульйон.

Свиняча рулька. Фото: YouTube @twinskitchen76

Розкладіть пласт на дошці. Зріжте товсті частини м'яса. Зрізане м'ясо наріжте на шматки середнього розміру.

Морква та маринад. Фото: YouTube @twinskitchen76

Маринад: поєднайте гірчицю, мед, соєвий соус, сіль, чорний мелений перець, суміш солодких перців, паприку. У результаті ви маєте отримати густий маринад, яким необхідно покрити всю поверхню рульки.

Свиняча рулька в пакеті для запікання. Фото: YouTube @twinskitchen76

Перекладіть рульку в пакет для запікання. Поставте в холодне місце на 3-5 години маринувати або на всю ніч, чим довше, тим краще. Готуйте 2 години за температури 180 °С.

Свиняча рулька. Фото: YouTube @twinskitchen76

Після приготування поставте в холодильник під прес на 6-8 годин. Потім приберіть залишки рукава та ниток. Наріжте рулет тонкими скибочками та подавати до столу.

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