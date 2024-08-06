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М'ясний рулет зі свинячої рульки — смакота за копійки

6 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
М'ясний рулет зі свинячої рульки — покроковий бюджетний рецепт
М'ясний рулет зі свинячої рульки. Фото: YouTube @twinskitchen76
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей м'ясний рулет зі свинячої рульки стане справжньою смакотою для вашого столу, не вимагаючи значних витрат. Простий у приготуванні, він здивує вас своїм насиченим смаком і ароматом. Готуйте смачно і економно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • свиняча рулька 1 шт.(1-1,5 кг);
  • сіль 1 ч.л;
  • мед 2 ст.л;
  • солодка паприка 1 ч.л;
  • суміш солодких перців 1 ч.л;
  • чорний мелений перець 1 ч.л;
  • часник 5 зубчиків;
  • морква 2 шт;
  • соєвий соус 2 ст.л;
  • гірчиця 2 ст.л.

Спосіб приготування

Рульку промийте, ножем зачистіть шкірку та висушіть паперовими рушниками. Зробіть розріз до кістки з боку, де вона найближче прилягає до шкіри. Акуратно підрізаючи м'ясо та сухожилля навколо кістки, виріжте її повністю. Це досить простий процес, головне взяти гострий ніж. Кістку не викидайте - з неї можна зварити гарний бульйон.

свиняча рулька рецепт
Свиняча рулька. Фото: YouTube @twinskitchen76

Розкладіть пласт на дошці. Зріжте товсті частини м'яса. Зрізане м'ясо наріжте на шматки середнього розміру. 

приготування свинячої рульки
Морква та маринад. Фото: YouTube @twinskitchen76

Маринад: поєднайте гірчицю, мед, соєвий соус, сіль, чорний мелений перець, суміш солодких перців, паприку. У результаті ви маєте отримати густий маринад, яким необхідно покрити всю поверхню рульки.

рецепт свинячої рульки
Свиняча рулька в пакеті для запікання. Фото: YouTube @twinskitchen76

Перекладіть рульку в пакет для запікання. Поставте в холодне місце на 3-5 години маринувати або на всю ніч, чим довше, тим краще. Готуйте 2 години за температури 180 °С. 

рецепт смачної свинячої рульки
Свиняча рулька. Фото: YouTube @twinskitchen76

Після приготування поставте в холодильник під прес на 6-8 годин. Потім приберіть залишки рукава та ниток. Наріжте рулет тонкими скибочками та подавати до столу.

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