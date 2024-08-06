Мясной рулет из свиной рульки – пошаговый бюджетный рецепт

Мясной рулет из свиной рульки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Этот мясной рулет из свиной рульки станет настоящей изюминкой для вашего стола, не требуя значительных затрат. Простой в приготовлении, он удивит вас своим насыщенным вкусом и ароматом. Готовьте вкусно и экономно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

Читайте также:

Вам понадобится:

свиная рулька 1 шт.(1-1,5 кг);

соль 1 ч.л;

мед 2 ст.л;

сладкая паприка 1 ч.л;

смесь сладких перцев 1 ч.л;

черный молотый перец 1 ч.л;

чеснок 5 зубчиков;

морковь 2 шт;

соевый соус 2 ст.л;

горчица 2 ст.л.

Способ приготовления

Рульку промойте, ножом зачистите кожуру и высушите бумажными полотенцами. Произведите разрез до кости со стороны, где она ближе всего прилегает к коже. Аккуратно подрезая мясо и сухожилие вокруг кости, вырежьте его полностью. Это достаточно простой процесс, главное взять острый нож. Косточку не выбрасывайте, из нее можно сварить хороший бульон.

Свиная рулька. Фото: YouTube @twinskitchen76

Разложите пласт на доске. Срежьте толстые части мяса. Срезанное мясо нашинкуйте на куски среднего размера.

Морковь и маринад. Фото: YouTube @twinskitchen76

Маринад: соедините горчицу, мед, соевый соус, соль, черный молотый перец, смесь сладких перцев, паприку. В результате вы должны получить густой маринад, которым необходимо покрыть всю поверхность рульки.

Свиная рулька в пакете для запекания. Фото: YouTube @twinskitchen76

Переложите рульку в пакет для запекания. Поставьте в холодное место на 3-5 часа мариновать или всю ночь, чем дольше, тем лучше. Готовьте 2 часа при температуре 180 °С.

Свиная рулька. Фото: YouTube @twinskitchen76

После изготовления поставьте в холодильник под пресс на 6-8 часов. Затем удалите остатки рукава и нитей. Нарежьте рулет тонкими ломтиками и подавайте к столу.

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.