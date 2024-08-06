Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Мясной рулет из свиной рульки — вкусное блюдо за копейки arrow

Мясной рулет из свиной рульки — вкусное блюдо за копейки

6 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Мясной рулет из свиной рульки – пошаговый бюджетный рецепт
Мясной рулет из свиной рульки. Фото: YouTube @twinskitchen76
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот мясной рулет из свиной рульки станет настоящей изюминкой для вашего стола, не требуя значительных затрат. Простой в приготовлении, он удивит вас своим насыщенным вкусом и ароматом. Готовьте вкусно и экономно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свиная рулька 1 шт.(1-1,5 кг);
  • соль 1 ч.л;
  • мед 2 ст.л;
  • сладкая паприка 1 ч.л;
  • смесь сладких перцев 1 ч.л;
  • черный молотый перец 1 ч.л;
  • чеснок 5 зубчиков;
  • морковь 2 шт;
  • соевый соус 2 ст.л;
  • горчица 2 ст.л.

Способ приготовления

Рульку промойте, ножом зачистите кожуру и высушите бумажными полотенцами. Произведите разрез до кости со стороны, где она ближе всего прилегает к коже. Аккуратно подрезая мясо и сухожилие вокруг кости, вырежьте его полностью. Это достаточно простой процесс, главное взять острый нож. Косточку не выбрасывайте, из нее можно сварить хороший бульон.

свиная рулька рецепт
Свиная рулька. Фото: YouTube @twinskitchen76

Разложите пласт на доске. Срежьте толстые части мяса. Срезанное мясо нашинкуйте на куски среднего размера.

приготовление свиной рульки
Морковь и маринад. Фото: YouTube @twinskitchen76

Маринад: соедините горчицу, мед, соевый соус, соль, черный молотый перец, смесь сладких перцев, паприку. В результате вы должны получить густой маринад, которым необходимо покрыть всю поверхность рульки.

рецепт свиной рульки
Свиная рулька в пакете для запекания. Фото: YouTube @twinskitchen76

Переложите рульку в пакет для запекания. Поставьте в холодное место на 3-5 часа мариновать или всю ночь, чем дольше, тем лучше. Готовьте 2 часа при температуре 180 °С.

рецепт вкусной свиной рульки
Свиная рулька. Фото: YouTube @twinskitchen76

После изготовления поставьте в холодильник под пресс на 6-8 часов. Затем удалите остатки рукава и нитей. Нарежьте рулет тонкими ломтиками и подавайте к столу.

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

рецепты лайфхаки мясо домашняя колбаса свинина бекон буженина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 На фронте нужны люди, готовые к боевым действиям — кого приглашают в полк "Азов"

02:49 Украина хочет ратифицировать грантовое соглашение с Францией на 200 млн евро — что известно

02:26 Военнообязанный без звания — что делать

02:15 Победы спортсменов десятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

01:32 Во Львовской области собака укусила за щеку маленького мальчика — что решил суд

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

01:29 Поврежден дом, вспыхнул пожар — в ОВА сообщили о последствиях взрывов в Харькове

01:11 Олимпиада-2024 — боксеры-трансгендеры провалили тест на половую хромосому

01:02 Бражко заинтересовал известную испанскую команду — готовится трансфер

00:40 В Харькове прогремели взрывы — в ОВА сообщили, что город под ударом оккупантов

00:32 Есть такая галочка – работник ТЦК описал, как они вручали повестки владельцам элитных авто

03:26 На фронте нужны люди, готовые к боевым действиям — кого приглашают в полк "Азов"

02:49 Украина хочет ратифицировать грантовое соглашение с Францией на 200 млн евро — что известно

02:26 Военнообязанный без звания — что делать

02:15 Победы спортсменов десятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

01:32 Во Львовской области собака укусила за щеку маленького мальчика — что решил суд

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

01:29 Поврежден дом, вспыхнул пожар — в ОВА сообщили о последствиях взрывов в Харькове

01:11 Олимпиада-2024 — боксеры-трансгендеры провалили тест на половую хромосому

01:02 Бражко заинтересовал известную испанскую команду — готовится трансфер

00:40 В Харькове прогремели взрывы — в ОВА сообщили, что город под ударом оккупантов

00:32 Есть такая галочка – работник ТЦК описал, как они вручали повестки владельцам элитных авто

Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе