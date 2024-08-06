Мясной рулет из свиной рульки – пошаговый бюджетный рецепт

Мясной рулет из свиной рульки — вкусное блюдо за копейки
Этот мясной рулет из свиной рульки станет настоящей изюминкой для вашего стола, не требуя значительных затрат. Простой в приготовлении, он удивит вас своим насыщенным вкусом и ароматом. Готовьте вкусно и экономно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- свиная рулька 1 шт.(1-1,5 кг);
- соль 1 ч.л;
- мед 2 ст.л;
- сладкая паприка 1 ч.л;
- смесь сладких перцев 1 ч.л;
- черный молотый перец 1 ч.л;
- чеснок 5 зубчиков;
- морковь 2 шт;
- соевый соус 2 ст.л;
- горчица 2 ст.л.
Способ приготовления
Рульку промойте, ножом зачистите кожуру и высушите бумажными полотенцами. Произведите разрез до кости со стороны, где она ближе всего прилегает к коже. Аккуратно подрезая мясо и сухожилие вокруг кости, вырежьте его полностью. Это достаточно простой процесс, главное взять острый нож. Косточку не выбрасывайте, из нее можно сварить хороший бульон.
Разложите пласт на доске. Срежьте толстые части мяса. Срезанное мясо нашинкуйте на куски среднего размера.
Маринад: соедините горчицу, мед, соевый соус, соль, черный молотый перец, смесь сладких перцев, паприку. В результате вы должны получить густой маринад, которым необходимо покрыть всю поверхность рульки.
Переложите рульку в пакет для запекания. Поставьте в холодное место на 3-5 часа мариновать или всю ночь, чем дольше, тем лучше. Готовьте 2 часа при температуре 180 °С.
После изготовления поставьте в холодильник под пресс на 6-8 часов. Затем удалите остатки рукава и нитей. Нарежьте рулет тонкими ломтиками и подавайте к столу.
Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.
Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.
Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.
Читайте Новини.LIVE!