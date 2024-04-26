Смачний рецепт замість шашлика від зірки Мастер Щеф — покроковий опис.

М'ясо, яке смачніше за шашлик — рецепт від зірки Мастер Шеф
Зірка дванадцятого сезону "Майстер Шеф" Ольга Рябенко розкрила секрет неперевершеного рецепту м'яса, яке не поступається за соковитістю та ніжністю навіть шашлику. Рецепт каре з телятини, яке дуже швидко готується.
Про цей рецепт розповіла зірка "Мастер Шеф" Ольга Рябченко.
"Таке м'ясо можна приготувати на грилі на природі, запекти в духовці або обсмажити на сковороді, головне — правильно підібрати маринад. Це найсоковитіша і м'яка частина телятини, яка часто готується цілком, але також може бути поділена на порційні шматки", — пояснила Ольга Рябенко.
Вам знадобиться:
- сіль;
- суміш перців;
- чебрець;
- сік половинки лимону;
- 2 ст.л. соєвого соусу;
- олія.
Спосіб приготування
Необхідно змастити каре телятини сумішшю спецій з сіллю, соєвого соусу та соку лимону з усіх боків та залишити маринуватися протягом 1 години.
У якості гарніру Ольга Рябенко радить приготувати картоплю.
Її потрібно добре вимити, разом зі шкіркою нарізати кільцями та просто посмажити на грилі разом із мʼясом.
Раніше ми писали, які дрова найкраще підходять для приготування шашлику.
Також радимо ознайомитися з рецептом дуже смачного маринаду для шашлику зі свинини — виходить м'який та соковитий.
Ще ми писали про кілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику.
Читайте Новини.LIVE!