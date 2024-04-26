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М'ясо, яке смачніше за шашлик — рецепт від зірки Мастер Шеф

26 квітня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт замість шашлика від зірки Мастер Щеф — покроковий опис.
Каре ягняти. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Зірка дванадцятого сезону "Майстер Шеф" Ольга Рябенко розкрила секрет неперевершеного рецепту м'яса, яке не поступається за соковитістю та ніжністю навіть шашлику. Рецепт каре з телятини, яке дуже швидко готується. 

Про цей рецепт розповіла зірка "Мастер Шеф" Ольга Рябченко

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"Таке м'ясо можна приготувати на грилі на природі, запекти в духовці або обсмажити на сковороді, головне  правильно підібрати маринад. Це найсоковитіша і м'яка частина телятини, яка часто готується цілком, але також може бути поділена на порційні шматки", — пояснила Ольга Рябенко.

Вам знадобиться:

  • сіль;
  • суміш перців;
  • чебрець;
  • сік половинки лимону;
  • 2 ст.л. соєвого соусу;
  • олія. 

Спосіб приготування 

Необхідно змастити каре телятини сумішшю спецій з сіллю, соєвого соусу та соку лимону з усіх боків та залишити маринуватися протягом 1 години.

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Приготування телятини. Фото: instagram.com/olga_riabenko

У якості гарніру Ольга Рябенко радить приготувати картоплю.

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Приготування картоплі. Фото: instagram.com/olga_riabenko

Її потрібно добре вимити, разом зі шкіркою нарізати кільцями та просто посмажити на грилі разом із мʼясом.

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Приготування телятини. Фото: instagram.com/olga_riabenko

Раніше ми писали, які дрова найкраще підходять для приготування шашлику.

Також радимо ознайомитися з рецептом дуже смачного маринаду для шашлику зі свинини — виходить м'який та соковитий.

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лайфхаки
рецепти
шашлик
яловичина
Мастер Шеф

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