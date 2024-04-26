Смачний рецепт замість шашлика від зірки Мастер Щеф — покроковий опис.

Каре ягняти. Фото: Freepik

Зірка дванадцятого сезону "Майстер Шеф" Ольга Рябенко розкрила секрет неперевершеного рецепту м'яса, яке не поступається за соковитістю та ніжністю навіть шашлику. Рецепт каре з телятини, яке дуже швидко готується.

Про цей рецепт розповіла зірка "Мастер Шеф" Ольга Рябченко.

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"Таке м'ясо можна приготувати на грилі на природі, запекти в духовці або обсмажити на сковороді, головне — правильно підібрати маринад. Це найсоковитіша і м'яка частина телятини, яка часто готується цілком, але також може бути поділена на порційні шматки", — пояснила Ольга Рябенко.

Вам знадобиться:

сіль;

суміш перців;

чебрець;

сік половинки лимону;

2 ст.л. соєвого соусу;

олія.

Спосіб приготування

Необхідно змастити каре телятини сумішшю спецій з сіллю, соєвого соусу та соку лимону з усіх боків та залишити маринуватися протягом 1 години.

Приготування телятини. Фото: instagram.com/olga_riabenko

У якості гарніру Ольга Рябенко радить приготувати картоплю.

Приготування картоплі. Фото: instagram.com/olga_riabenko

Її потрібно добре вимити, разом зі шкіркою нарізати кільцями та просто посмажити на грилі разом із мʼясом.

Приготування телятини. Фото: instagram.com/olga_riabenko

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