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Мясо, которое вкуснее шашлыка — рецепт от звезды Мастер Шеф

26 апреля 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт вместо шашлыка от звезды Мастер Щеф – пошаговое описание.
Каре ягненка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко раскрыла секрет непревзойденного рецепта мяса, не уступающего по сочности и нежности даже шашлыку. Рецепт каре из очень быстро готовящейся телятины.

Об этом рецепте рассказала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябченко.

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"Такое мясо можно приготовить на гриле на природе, запечь в духовке или обжарить на сковороде, главное — правильно подобрать маринад. Это самая сочная и мягкая часть телятины, которая часто готовится целиком, но также может быть разделена на порционные куски", — объяснила Ольга Рябенко.

Вам понадобится:

  • соль;
  • смесь перцев;
  • чабрец;
  • сок половинки лимона;
  • 2 ст.л. соевого соуса;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Необходимо смазать каре телятины смесью специй,  соли, соевого соуса и соком лимона со всех сторон и оставить мариноваться в течение 1 часа.

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Приготовление телятины. Фото: instagram.com/olga_riabenko

В качестве гарнира Ольга Рябенко советует приготовить картошку.

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Приготовление картофеля. Фото: instagram.com/olga_riabenko

Ее нужно хорошо вымыть, вместе с кожурой нарезать колечками и просто пожарить на гриле вместе с мясом.

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Приготовление телятины. Фото: instagram.com/olga_riabenko

Раньше мы писали, какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего маринада для шашлыка из свинины — получается мягкий и сочный.

Еще мы писали о нескольких важных правилах, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

лайфхаки
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шашлык
говядина
Мастер Шеф

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