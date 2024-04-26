Вкусный рецепт вместо шашлыка от звезды Мастер Щеф – пошаговое описание.

Каре ягненка. Фото: Freepik

Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко раскрыла секрет непревзойденного рецепта мяса, не уступающего по сочности и нежности даже шашлыку. Рецепт каре из очень быстро готовящейся телятины.

Об этом рецепте рассказала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябченко.

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"Такое мясо можно приготовить на гриле на природе, запечь в духовке или обжарить на сковороде, главное — правильно подобрать маринад. Это самая сочная и мягкая часть телятины, которая часто готовится целиком, но также может быть разделена на порционные куски", — объяснила Ольга Рябенко.

Вам понадобится:

соль;

смесь перцев;

чабрец;

сок половинки лимона;

2 ст.л. соевого соуса;

растительное масло.

Способ приготовления

Необходимо смазать каре телятины смесью специй, соли, соевого соуса и соком лимона со всех сторон и оставить мариноваться в течение 1 часа.

Приготовление телятины. Фото: instagram.com/olga_riabenko

В качестве гарнира Ольга Рябенко советует приготовить картошку.

Приготовление картофеля. Фото: instagram.com/olga_riabenko

Ее нужно хорошо вымыть, вместе с кожурой нарезать колечками и просто пожарить на гриле вместе с мясом.

Приготовление телятины. Фото: instagram.com/olga_riabenko

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