Вкусный рецепт вместо шашлыка от звезды Мастер Щеф – пошаговое описание.

Мясо, которое вкуснее шашлыка — рецепт от звезды Мастер Шеф
Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко раскрыла секрет непревзойденного рецепта мяса, не уступающего по сочности и нежности даже шашлыку. Рецепт каре из очень быстро готовящейся телятины.
Об этом рецепте рассказала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябченко.
"Такое мясо можно приготовить на гриле на природе, запечь в духовке или обжарить на сковороде, главное — правильно подобрать маринад. Это самая сочная и мягкая часть телятины, которая часто готовится целиком, но также может быть разделена на порционные куски", — объяснила Ольга Рябенко.
Вам понадобится:
- соль;
- смесь перцев;
- чабрец;
- сок половинки лимона;
- 2 ст.л. соевого соуса;
- растительное масло.
Способ приготовления
Необходимо смазать каре телятины смесью специй, соли, соевого соуса и соком лимона со всех сторон и оставить мариноваться в течение 1 часа.
В качестве гарнира Ольга Рябенко советует приготовить картошку.
Ее нужно хорошо вымыть, вместе с кожурой нарезать колечками и просто пожарить на гриле вместе с мясом.
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