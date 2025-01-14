Мʼясо під шубою — ідеальна вечеря для всієї родини, яка підкорить смаком

Мʼясо під шубою — смачна повноцінна вечеря для всієї родини
Мʼясо під шубою — це ідеальна повноцінна вечеря, яка порадує всю родину. Соковите мʼясо, ніжна овочева шубка та апетитна скоринка роблять цю страву не лише смачною, а й дуже ситною.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- м'ясо свинини — 700 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- чорний перець — за смаком;
- приправа до свинячого м’яса — 1/2 ч. л.;
- сушений часник — 1/3 ч. л.;
- печериці — 200 г;
- олія — 2 ст. л.;
- картопля — 500 г;
- вершкове масло + молоко;
- яйце — 1 шт.;
- борошно для обвалювання;
- помідори — 2 шт.;
- цибулина — 1 шт.;
- сир твердий — 120 г;
- сметана або майонез — 5 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати м’ясо свинини шматочками товщиною по 5 міліметрів, відбити молотком, посипати з усіх сторін сіллю, перцем, приправами для м’яса та сухим часником. Покласти у миску, накрити харчовою плівкою і залишити маринуватися.
Нарізати печериці шматочками і обсмажити на сковороді з олією до випаровування рідини. Додати сіль і перець, перемішати. Очистити картоплю і нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді до готовності, перетворити на пюре з вершковим маслом і молоком.
Занурити шматочки м’яса в суміш яйця з сіллю, обваляти в борошні з усіх сторін. Викласти на форму для випікання, застелену пергаментом.
Викласти кружечки помідорів та цибулю, нарізану півкільцями. Потім покласти смажені гриби. На гриби викласти картопляне пюре та тертий твердий сир.
Змастити сметаною чи майонезом. Відправити в духовку при температурі 190 ºС на 30-40 хвилин.
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