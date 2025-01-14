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Мʼясо під шубою — смачна повноцінна вечеря для всієї родини

14 січня 2025 05:41
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Мʼясо під шубою — ідеальна вечеря для всієї родини, яка підкорить смаком
Мʼясо під шубою. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мʼясо під шубою — це ідеальна повноцінна вечеря, яка порадує всю родину. Соковите мʼясо, ніжна овочева шубка та апетитна скоринка роблять цю страву не лише смачною, а й дуже ситною.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо свинини — 700 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком;
  • приправа до свинячого м’яса — 1/2 ч. л.;
  • сушений часник — 1/3 ч. л.;
  • печериці — 200 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • картопля — 500 г;
  • вершкове масло + молоко;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно для обвалювання;
  • помідори — 2 шт.;
  • цибулина — 1 шт.;
  • сир твердий — 120 г;
  • сметана або майонез — 5 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо свинини шматочками товщиною по 5 міліметрів, відбити молотком, посипати з усіх сторін сіллю, перцем, приправами для м’яса та сухим часником. Покласти у миску, накрити харчовою плівкою і залишити маринуватися.

як смачно приготувати м'ясо
М'ясо та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати печериці шматочками і обсмажити на сковороді з олією до випаровування рідини. Додати сіль і перець, перемішати. Очистити картоплю і нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді до готовності, перетворити на пюре з вершковим маслом і молоком.

рецепт, як смачно приготувати м'ясо
Начинка з грибами. Фото: gospodynka.com.ua

Занурити шматочки м’яса в суміш яйця з сіллю, обваляти в борошні з усіх сторін. Викласти на форму для випікання, застелену пергаментом.

рецепт, як смачно приготувати м'ясо в духовці
Сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти кружечки помідорів та цибулю, нарізану півкільцями. Потім покласти смажені гриби. На гриби викласти картопляне пюре та тертий твердий сир.

рецепт, як смачно приготувати м'ясо на весерю
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити сметаною чи майонезом. Відправити в духовку при температурі 190 ºС на 30-40 хвилин.

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рецепти овочі м'ясо Вечеря гарнір

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