Мʼясо під шубою — ідеальна вечеря для всієї родини, яка підкорить смаком

Мʼясо під шубою. Фото: gospodynka.com.ua

Мʼясо під шубою — це ідеальна повноцінна вечеря, яка порадує всю родину. Соковите мʼясо, ніжна овочева шубка та апетитна скоринка роблять цю страву не лише смачною, а й дуже ситною.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

м'ясо свинини — 700 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

приправа до свинячого м’яса — 1/2 ч. л.;

сушений часник — 1/3 ч. л.;

печериці — 200 г;

олія — 2 ст. л.;

картопля — 500 г;

вершкове масло + молоко;

яйце — 1 шт.;

борошно для обвалювання;

помідори — 2 шт.;

цибулина — 1 шт.;

сир твердий — 120 г;

сметана або майонез — 5 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо свинини шматочками товщиною по 5 міліметрів, відбити молотком, посипати з усіх сторін сіллю, перцем, приправами для м’яса та сухим часником. Покласти у миску, накрити харчовою плівкою і залишити маринуватися.

М'ясо та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати печериці шматочками і обсмажити на сковороді з олією до випаровування рідини. Додати сіль і перець, перемішати. Очистити картоплю і нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді до готовності, перетворити на пюре з вершковим маслом і молоком.

Начинка з грибами. Фото: gospodynka.com.ua

Занурити шматочки м’яса в суміш яйця з сіллю, обваляти в борошні з усіх сторін. Викласти на форму для випікання, застелену пергаментом.

Сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти кружечки помідорів та цибулю, нарізану півкільцями. Потім покласти смажені гриби. На гриби викласти картопляне пюре та тертий твердий сир.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити сметаною чи майонезом. Відправити в духовку при температурі 190 ºС на 30-40 хвилин.

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